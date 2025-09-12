Больше всего первых видов на жительство в ЕС в 2024 году получили граждане Украины

В 2024 году в ЕС выдано 3,5 миллиона первых видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС, что на 8,3% меньше, чем в 2023 году. Наибольшее количество разрешений получили граждане Украины – 295 600 человек.

Как пишет Delo.ua, об этом идет речь в релизе на Евростате.

О причинах миграции в ЕС

В 2024 году основной причиной выдачи первых разрешений на проживание в ЕС была занятость — она составляла 31,9% всех разрешений (более 1,1 миллиона), что на 12,2% меньше по сравнению с 2023 годом.

На втором месте остаются семейные причины — 27,1% (950,6 тыс.), что на 6,5% меньше, чем годом ранее. Остальные причины, включая международную защиту, составили 25,3% (886,3 тыс.), зафиксировав снижение на 10%.

Единственным сегментом с незначительным ростом стали образовательные причины – они составили 15,7% (549,4 тыс.) и увеличились на 0,8% по сравнению с 2023 годом.

Вид на жительство

В 2024 году наибольшее количество первых видов на жительство в ЕС получили граждане Украины — 295 600 человек. Далее по количеству следуют:

Индия - 192 400.

Марокко – 188 400.

Самые распространенные причины получения разрешений отличались в зависимости от страны:

Трудоустройство:

Украина - 72,5%.

Беларусь - 55,2%.

Индия – 43,9%.

Международная защита и другие гуманитарные причины:

Афганистан - 85,4%.

Сирия – 79%.

Бангладэш - 40,8%.

Семейные обстоятельства:

Марокко - 46,6%

Колумбия - 44,8%

Турция - 35,4%

Образовательные причины:

Китай - 34,1%

Такое распределение показывает, что для граждан разных стран доминируют разные мотивы проживания в ЕС — от трудоустройства и образования до семейных и гуманитарных причин.

Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года украинцы осуществили более 16,4 миллионов пересечений государственной границы. При этом 250 тысяч уехавших в этом году граждан не вернулись назад.