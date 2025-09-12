- Категория
Больше всего первых видов на жительство в ЕС в 2024 году получили граждане Украины
В 2024 году в ЕС выдано 3,5 миллиона первых видов на жительство для граждан стран, не входящих в ЕС, что на 8,3% меньше, чем в 2023 году. Наибольшее количество разрешений получили граждане Украины – 295 600 человек.
Как пишет Delo.ua, об этом идет речь в релизе на Евростате.
О причинах миграции в ЕС
В 2024 году основной причиной выдачи первых разрешений на проживание в ЕС была занятость — она составляла 31,9% всех разрешений (более 1,1 миллиона), что на 12,2% меньше по сравнению с 2023 годом.
На втором месте остаются семейные причины — 27,1% (950,6 тыс.), что на 6,5% меньше, чем годом ранее. Остальные причины, включая международную защиту, составили 25,3% (886,3 тыс.), зафиксировав снижение на 10%.
Единственным сегментом с незначительным ростом стали образовательные причины – они составили 15,7% (549,4 тыс.) и увеличились на 0,8% по сравнению с 2023 годом.
Вид на жительство
В 2024 году наибольшее количество первых видов на жительство в ЕС получили граждане Украины — 295 600 человек. Далее по количеству следуют:
- Индия - 192 400.
- Марокко – 188 400.
Самые распространенные причины получения разрешений отличались в зависимости от страны:
Трудоустройство:
- Украина - 72,5%.
- Беларусь - 55,2%.
- Индия – 43,9%.
Международная защита и другие гуманитарные причины:
- Афганистан - 85,4%.
- Сирия – 79%.
- Бангладэш - 40,8%.
Семейные обстоятельства:
- Марокко - 46,6%
- Колумбия - 44,8%
- Турция - 35,4%
Образовательные причины:
- Китай - 34,1%
Такое распределение показывает, что для граждан разных стран доминируют разные мотивы проживания в ЕС — от трудоустройства и образования до семейных и гуманитарных причин.
Напомним, за первые шесть месяцев 2025 года украинцы осуществили более 16,4 миллионов пересечений государственной границы. При этом 250 тысяч уехавших в этом году граждан не вернулись назад.