Миграционный тренд продолжается: за полгода из Украины выехали 250 тысяч не вернувшихся граждан

За первые шесть месяцев 2025 года украинцы осуществили более 16,4 миллионов пересечений государственной границы. При этом 250 тысяч уехавших в этом году граждан не вернулись назад.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Opendatabot.

Сколько украинцев уехали и не вернулись?

За первое полугодие 2025 года Государственная пограничная служба зафиксировала 16,47 миллиона пересечений государственной границы – это на 4% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Большинство этих перемещений, а именно 85% или 14,08 млн., осуществили граждане Украины.

Следует заметить, речь идет только об официальных пересечениях. Данные не охватывают неформальные маршруты — в частности, нелегальные попытки пересечь границу, например через реку Тиса, или выезды через временно оккупированные территории, которые невозможно точно отследить.

С января по июнь 2025 года за границу выбыли 7,17 миллиона украинцев, а вернулись – 6,92 миллиона. Таким образом, сальдо составляет минус 250 тысяч человек. Впрочем, эта цифра в 1,6 раза меньше прошлогоднего показателя, когда за первые полгода разница между выездами и возвратами достигала 404 тысяч.

Всего с начала полномасштабного вторжения более 3 миллионов украинцев уехали из страны и до сих пор не вернулись.

В среднем ежемесячно украинцы пересекают границу 2,35 миллиона раз. Меньше таких случаев зафиксировано в феврале — 1,78 млн, больше всего — в июне, когда количество пересечений достигло 3,13 млн. Традиционно летние месяцы – июнь, июль и август – остаются пиковым периодом для выездов: именно на них приходится треть всех годовых пересечений.

Недавно стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил, что убежавшие от войны украинцы могут оставаться в Соединенных Штатах до ее завершения.