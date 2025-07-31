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Міграційний тренд триває: за пів року з України виїхали 250 тисяч громадян, які не повернулись

українці
Фото: Freepik

За перші шість місяців 2025 року українці здійснили понад 16,4 мільйона перетинів державного кордону. При цьому 250 тисяч громадян, які виїхали цього року, не повернулись назад.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Opendatabot.

Скільки українців виїхали та не повернулися?

За перше півріччя 2025 року Державна прикордонна служба зафіксувала 16,47 мільйона перетинів державного кордону — це на 4% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Більшість цих переміщень, а саме 85% або 14,08 млн, здійснили громадяни України.

Варто зауважити, йдеться лише про офіційні перетини. Дані не охоплюють неформальні маршрути — зокрема нелегальні спроби перетнути кордон, як-от через річку Тиса, або виїзди через тимчасово окуповані території, які неможливо точно відстежити.

З січня по червень 2025 року за кордон вибули 7,17 мільйона українців, а повернулися — 6,92 мільйона. Таким чином, сальдо становить мінус 250 тисяч осіб. Утім, ця цифра на 1,6 раза менша за торішній показник, коли за перші пів року різниця між виїздами та поверненнями сягала 404 тисячі.

Загалом із початку повномасштабного вторгнення понад 3 мільйони українців виїхали з країни і досі не повернулися.

У середньому щомісяця українці перетинають кордон 2,35 мільйона разів. Найменше таких випадків зафіксовано у лютому — 1,78 млн, найбільше — у червні, коли кількість перетинів сягнула 3,13 млн. Традиційно літні місяці — червень, липень і серпень — залишаються піковим періодом для виїздів: саме на них припадає третина всіх річних перетинів.

Фото 2 — Міграційний тренд триває: за пів року з України виїхали 250 тисяч громадян, які не повернулись

Нещодавно стало відомо, що президент США Дональд Трамп заявив, що українці, які втекли від війни, можуть залишатися у Сполучених Штатах до її завершення. 

Автор:
Ольга Опенько