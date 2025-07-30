Українським біженцям дозволять залишатися в США до кінця війни – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що українці, які втекли від війни, можуть залишатися у Сполучених Штатах до її завершення.

Як пише Delo.ua з посиланням на "Суспільне", про це Трамп сказав під час спілкування з журналістами у Вашингтоні.

Позиція Трампа щодо українських біженців

Дональд Трамп заявив, що, ймовірно, дозволить українцям, які рятувалися від війни, залишатися на території США до завершення бойових дій.

"Я думаю, що так. До нас приїхало багато людей з України, і ми працюємо з ними", – зазначив Трамп у відповідь на відповідне запитання.

США входить до трійки лідерів серед країн за межами Європи за кількістю українських біженців, які прибули з початку повномасштабної війни. За даними дослідження Центру економічної стратегії, у Сполучених Штатах перебуває близько 5,4% від загальної кількості українців, які були змушені залишити країну через війну.

Трамп заборонив громадянам 12 країн в'їзд до США

Дональд Трамп 4 червня підписав указ щодо повного обмеження в'їзду до США громадян 12 країн через безпекові ризики.

Згідно з наказом, повністю заборонено вʼїзд до США громадянам Афганістану, М'янми, також відомої як Бірма, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, Трамп частково обмежив в’їзд для жителів ще семи країн: Бурунді, Куба, Лаос, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістан та Венесуела.

Додамо, раніше адміністрація Трампа розробила план депортації з США мігрантів, включаючи 200 тисяч українських та 500 тисяч гаїтянських біженців. Мігранти, які добровільно погодяться на депортацію до своїх країн, матимуть право на отримання виплат у розмірі 1000 доларів від американського уряду.