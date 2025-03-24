Адміністрація Трампа позбавить легального статусу понад 500 тисяч мігрантів

Адміністрація президента Дональда Трампа ухвалила рішення про припинення легального статусу для понад 500 000 мігрантів із Куби, Гаїті, Нікарагуа та Венесуели, які перебувають у США за програмами умовно-дострокового звільнення, запровадженими за часів Байдена.

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Про це пише CNN.

Відповідне повідомлення опубліковане федеральним урядом США. Стосовно того, чи стосується це українців, не вказано.

Мігрантам, які підпадають під ці програми, наказано покинути країну до 24 квітня, тобто через 30 днів після публікації рішення у федеральному реєстрі.

Раніше, у січні, Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) оголосило про поступове скасування цих програм, зазначивши, що адміністрація Байдена зловживала механізмом гуманітарного умовно-дострокового звільнення, дозволяючи в'їзд великій кількості мігрантів без індивідуального розгляду їхніх справ.

"Адміністрація Байдена-Гарріс використала цю програму для безконтрольного в'їзду 1,5 мільйона мігрантів. Це все було зупинено в перший день роботи адміністрації Трампа. Ця дія поверне програму гуманітарного умовно-дострокового звільнення до її початкової мети - розглядати мігрантів у кожному окремому випадку", – йдеться в офіційній заяві.

Таким чином, політика Трампа передбачає посилення контролю за імміграцією та повернення до індивідуального підходу в наданні гуманітарного захисту.

На початку березня ЗМІ заговорили про плани Трампа позбавити правового статусу 240 тисяч українських біженців в США. Згодом речниця Білого дому Керолайн Левітт спростувала інформацію про скасування тимчасового правового статусу близько 240 тис. українців і додала, що відповідне рішення наразі не приймалося.

За даними CBS news, за два роки після початку повномасштабної війни в Україні імміграційні служби США схвалили понад 236 тисяч заявок у межах програми Uniting for Ukraine. За цим полісом до країни прибуло понад 187 тисяч українців.

Окрім цього, ще 350 тисяч українців прибули до США за іншими шляхами, зокрема за тимчасовими візами.