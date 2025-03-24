Администрация Трампа лишит легального статуса более 500 тысяч мигрантов

Администрация президента Дональда Трампа приняла решение о прекращении легального статуса для более 500 000 мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, находящихся в США по программам условно-досрочного увольнения, введенным во времена Байдена.

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Об этом пишет CNN.

Соответствующее уведомление опубликовано федеральным правительством США. Относительно того, касается ли это украинцев, не указано.

Мигрантам, подпадающим под эти программы, предписано покинуть страну до 24 апреля, то есть через 30 дней после публикации решения в федеральном реестре.

Ранее в январе Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о постепенной отмене этих программ, отметив, что администрация Байдена злоупотребляла механизмом гуманитарного условно-досрочного увольнения, позволяя въезд большому количеству мигрантов без индивидуального рассмотрения их дел.

"Администрация Байдена-Гаррис использовала эту программу для бесконтрольного въезда 1,5 миллиона мигрантов. Это все было остановлено в первый день работы администрации Трампа. Это действие вернет программу гуманитарного условно-досрочного увольнения к ее первоначальной цели — рассматривать мигрантов в каждом частном случае", -.

Таким образом, политика Трампа предполагает усиление контроля над иммиграцией и возвращение к индивидуальному подходу в предоставлении гуманитарной защиты.

В начале марта СМИ заговорили о планах Трампа лишить правового статуса 240 тысяч украинских беженцев в США. Впоследствии пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт опровергла информацию об отмене временного правового статуса около 240 тыс. украинцев и добавила, что соответствующее решение пока не принималось.

По данным CBS news, за два года после начала полномасштабной войны в Украине иммиграционные службы США одобрили более 236 тысяч заявок в рамках программы Uniting for Ukraine. За этим полисом в страну прибыло более 187 тысяч украинцев.

Кроме того, еще 350 тысяч украинцев прибыли в США по другим путям, в том числе по временным визам.