Трамп лишит правового статуса 240 тысяч украинских беженцев – Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный легальный статус около 240 тысяч украинцев, получивших гуманитарную защиту после начала полномасштабного вторжения России.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома и три источника, осведомленных о ситуации.

Ожидается, что этот шаг будет уже в апреле, что может привести к ускоренным депортациям.

Это решение кардинально меняет политику предыдущей администрации президента Джо Байдена, предоставлявшую украинцам возможность оставаться в США на основании гуманитарных программ. Однако нынешнее руководство Белого дома взяло курс на пересмотр иммиграционных правил и ограничение гуманитарной защиты ряда категорий мигрантов.

Отмечается, что администрация Трампа рассматривает упразднение правового статуса не только для украинцев, но и для 530 тысяч кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев. Это часть более широкой стратегии прекращения гуманитарных программ условно-досрочного освобождения, которые позволяли мигрантам легально оставаться в США.

Исполнительный указ Трампа, подписанный 20 января, обязывает Министерство внутренней безопасности США прекратить все программы такого характера. Лишение правового статуса означает, что мигранты могут попасть под процедуру ускоренной депортации. В частности, те, кто въехал в США через законные пункты пропуска, но без официального вида на жительство, могут быть высланы без ограничений во времени.

Риски для украинских беженцев

Отмена временной защиты может поставить под угрозу тысячи украинских семей, строивших новую жизнь в США. Одним из таких примеров является история Лианы Аветисян, которая вместе с семьей сбежала из Киева в 2023 году и поселилась в Айове. Ее срок временной защиты истекает в мае, и будущее семьи остается неопределенным.

"Мы не знаем, что делать", – говорит Аветисян, которая уже потратила около 4000 долларов на попытки продлить свой статус.

Кроме украинцев депортация грозит 530 тыс. кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, более 70 тыс. афганцев, спасавшихся от захвата Афганистана талибами.

По данным CBS news, за два года после начала полномасштабной войны в Украине иммиграционные службы США одобрили более 236 тысяч заявок в рамках программы Uniting for Ukraine. За этим полисом в страну прибыло более 187 тысяч украинцев.

Кроме того, еще 350 тысяч украинцев прибыли в США по другим путям, в том числе по временным визам.