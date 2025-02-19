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США заморозили рассмотрение заявлений мигрантов из Украины, въехавших по программам Джо Байдена

флаги США, женщина
США приостановили рассмотрение заявлений мигрантов. Фото: freepik

Администрация президента США Дональда Трампа приостановила рассмотрение всех иммиграционных заявлений, поданных мигрантами из Украины и Латинской Америки, которым было предоставлено разрешение на въезд в США по определенным программам времен Джо Байдена.

Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на свои источники.

Заморозка заявок будет действовать неопределенное время. В настоящее время члены правительства работают над выявлением потенциальных случаев мошенничества и улучшением процедур проверки для снижения рисков, связанных с национальной и общественной безопасностью.

Издание отмечает, что этот шаг, о котором ранее не сообщалось, грозит посеять неопределенность среди многих мигрантов, находившихся в процессе подачи заявлений на различные иммиграционные льготы, позволяющие им остаться в США на законных основаниях, а в некоторых случаях и навсегда.

Задержка заявок распространяется на несколько программ администрации Байдена, которые позволили сотням тысяч иностранцев приехать в США легально из-за иммиграционного закона, известного как parole. Этот закон уполномочивает правительство США быстро принимать иностранцев по гуманитарным причинам.

Среди таких программ — Uniting for Ukraine (U4U), направленная на предоставление убежища спасающимся от полномасштабной войны в Украине, в рамках которой в США приехали около 240 000 украинцев. По другой программе CHNV в США въехали 530 000 кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев. Еще одна программа позволяла некоторым колумбийцам, эквадорцам, гаитянам и кубинцам, имеющим американских родственников, приехать в США, чтобы дождаться получения грин-карты на основе родственных связей.

Эксперты утверждают, что поскольку тем, кому разрешили въехать в США по этим программам, выдавались лишь временные разрешения на работу и защиту от депортации, обычно действующие в течение двух лет, многие из них подали заявления на получение других иммиграционных льгот.

Сколько украинцев переехали в США с 2022 года

В январе СМИ сообщали, что через два года после начала полномасштабной войны в Украине иммиграционные службы США одобрили более 236 тысяч заявок в рамках программы Uniting for Ukraine. За этим полисом в страну прибыло более 187 тысяч украинцев. Кроме того, еще 350 тысяч украинцев прибыли в США по другим путям, в том числе по временным визам. Американские общины активно поддержали новоприбывших украинцев, помогая им адаптироваться.

Напомним, в январе чиновники Министерства внутренней безопасности США объявили о временной приостановке ряда иммиграционных программ, позволявших людям из нестабильных регионов мира получать временный статус в США.

Автор:
Татьяна Ковальчук