США заморозили розгляд заяв мігрантів з України, які вʼїхали за програмами Джо Байдена

Адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила розгляд усіх імміграційних заяв, поданих мігрантами з України та Латинської Америки, яким був наданий дозвіл на вʼїзд до США за певними програмами часів Джо Байдена.

Про це повідомляє CBS News, посилаючись на свої джерела.

"Заморозка" заявок діятиме невизначений час. Наразі урядовці працюють над виявленням потенційних випадків шахрайства та покращенням процедур перевірки для зниження ризиків, пов'язаних з національною та громадською безпекою.

Видання зазначає, що цей крок, про який раніше не повідомлялося, загрожує посіяти невизначеність серед багатьох мігрантів, які перебували в процесі подання заяв на різні імміграційні пільги, які б дозволили їм залишитися в США на законних підставах, а в деяких випадках і назавжди.

Затримка заявок поширюється на кілька програм адміністрації Байдена, які дозволили сотням тисяч іноземців приїхати до США легально через імміграційний закон, відомий як parole. Цей закон уповноважує уряд США швидко приймати іноземців з гуманітарних причин.

Серед таких програм — Uniting for Ukraine (U4U), спрямована на надання притулку тим, хто рятується від повномасштабної війни в Україні, в рамках якої до США приїхали близько 240 000 українців. За іншою програмою CHNV в’їхали до США 530 000 кубинців, гаїтян, нікарагуанців і венесуельців. Ще одна програма дозволяла деяким колумбійцям, еквадорцям, гаїтянам і кубинцям, які мають американських родичів, приїхати до США, щоб дочекатися отримання грін-карти на основі родинних зв'язків.

Експерти стверджують, що оскільки тим, кому дозволили в'їхати до США за цими програмами, видавалися лише тимчасові дозволи на роботу та захист від депортації, які зазвичай діють протягом двох років, багато хто з них подав заяви на отримання інших імміграційних пільг.

Скільки українців переїхали до США з 2022 року

У січні ЗМІ повідомляли, що за два роки після початку повномасштабної війни в Україні імміграційні служби США схвалили понад 236 тисяч заявок у межах програми Uniting for Ukraine. За цим полісом до країни прибуло понад 187 тисяч українців. Окрім цього, ще 350 тисяч українців прибули до США за іншими шляхами, зокрема за тимчасовими візами. Американські громади активно підтримали новоприбулих українців, допомагаючи їм адаптуватися.

Нагадаємо, у січні чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США оголосили про тимчасове призупинення низки імміграційних програм, які дозволяли людям із нестабільних регіонів світу отримувати тимчасовий статус у США.