Адміністрація Трампа призупинила імміграційні програми, зокрема і для українців - ЗМІ

Чиновники Міністерства внутрішньої безпеки США оголосили про тимчасове призупинення низки імміграційних програм, які дозволяли людям із нестабільних регіонів світу отримувати тимчасовий статус у США. Це стосується й українців, які скористалися ініціативою "Єднання заради України".

Про це пишу The New York Times з посланням на лист міграційного відомства.

Директиву викладено в електронному листі, надісланому одним із високопосадовців Служби громадянства та імміграції США (USCIS). Вона передбачає негайне припинення розгляду заявок за низкою програм до ухвалення рішення про їх майбутнє.

Які програми призупинено

"Єднання заради України" (Uniting for Ukraine). Запущена за президентства Джо Байдена у відповідь на війну в Україні. За цією програмою понад 150 тисяч українців отримали дозвіл на тимчасове проживання в США за умови наявності фінансового спонсора.

Програма CBP One. Дозволяла мігрантам з Куби, Венесуели, Гаїті та Нікарагуа отримувати статус за спрощеною процедурою. Ця ініціатива припинена з понеділка.

Програми возз’єднання сімей. Орієнтовані на родини, які прагнули з’єднатися зі своїми близькими в США. Програма для неповнолітніх із Центральної Америки. Надавала можливість дітям із країн Центральної Америки, де в них є родичі, переїжджати до США.

Мотиви рішення Трампа

Президент Дональд Трамп заявив, що багато з цих програм суперечать його політиці щодо імміграції. Він підписав указ, який зобов’язує Міністерство внутрішньої безпеки припинити всі програми умовно-дострокового звільнення, які не відповідають його виконавчим розпорядженням.

Рішення також демонструє намір адміністрації обмежити будь-які гуманітарні ініціативи, які дозволяють значній кількості людей тимчасово в’їжджати до країни без повного проходження процедури отримання статусу біженця.

Директор Міжнародної організації з питань біженців Яель Шахер, охарактеризувала це рішення як вороже ставлення до гуманітарної імміграції. Вона порівняла припинення програм з блокуванням доступу до притулку на кордоні.

Правозахисники попереджають, що такі дії можуть значно ускладнити життя людей, які тікають від війни, політичних переслідувань і гуманітарних криз.

Наслідки для українців

Українці, які розраховували скористатися програмою "Єднання заради України", наразі опинилися в невизначеній ситуації. Ця ініціатива була одним із ключових інструментів, які допомагали людям, постраждалим від війни, знайти тимчасовий прихисток у США.

Станом на вересень 2023 року понад 150 тисяч українців скористалися цією програмою. Однак тепер розгляд заявок зупинено, і їхні перспективи залежать від остаточного рішення адміністрації Трампа.

Що далі?

Призупинені програми переглядатимуть, щоб визначити, чи відповідають вони новим вимогам адміністрації. Поки перегляд триває, люди, які подали заявки, залишаються без чіткої відповіді про їхній статус.

Адміністрація сигналізує про наміри подальшого обмеження імміграції, зокрема в гуманітарній сфері.

Зазначається, що ці дії можуть посилити напругу серед громадянських активістів та міжнародної спільноти, що виступають за підтримку шукачів притулку та гуманітарну допомогу.

Скільки українців переїхали до США з 2022 року

За даними CBS news, за два роки після початку повномасштабної війни в Україні імміграційні служби США схвалили понад 236 тисяч заявок у межах програми Uniting for Ukraine. За цим полісом до країни прибуло понад 187 тисяч українців.

Окрім цього, ще 350 тисяч українців прибули до США за іншими шляхами, зокрема за тимчасовими візами.

На відміну від інших імміграційних програм США, прибуття українців у межах програми Uniting for Ukraine відбулося з мінімальними суперечностями. Американські громади активно підтримали новоприбулих, допомагаючи їм адаптуватися.

Водночас інші міграційні процеси викликають значно більше напруження. Як повідомляє CBS News, масовий потік мігрантів на кордоні між США та Мексикою створює значний тиск на ресурси міст, таких як Нью-Йорк, Чикаго та Денвер.