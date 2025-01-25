США призупиняють іноземну допомогу на 90 днів, це стосується й України - Politico

Державний секретар США Марко Рубіо оголосив про тимчасове припинення витрат на більшість програм іноземної допомоги на період 90 днів.

Про це пише Рolitico.

Наказ, що вже набув чинності, викликав широкий резонанс серед чиновників Державного департаменту США, адже, згідно з отриманими документами, це рішення стосується також і фінансування військової допомоги Україні.

Основні положення директиви

Розпорядження вимагає від дипломатичних і консульських установ зупинити будь-які дії з розподілу коштів за вже затвердженими програмами іноземної допомоги. Проте в наказі передбачено винятки, зокрема для військової допомоги Ізраїлю та Єгипту, екстреної продовольчої допомоги, а також витрат, здійснених до набрання чинності наказом.

Також документ уточнює, що рішення про продовження або припинення програм будуть прийматися після їхнього перегляду Державним секретарем.

За словами джерел, розпорядження може вплинути на ключових союзників США, зокрема Україну, Тайвань і Йорданію. У Державному департаменті побоюються, що це рішення відкриває ризик юридичних позовів за невиконання контрактних зобов'язань.

Американські чиновники, які підтримують Україну, висловили стурбованість тим, що призупинення фінансування може вплинути на військові зусилля України.

"Ми працюємо над тим, щоб зрозуміти, що це означає для України. Ми впевнені, що адміністрація не дозволить Америці піддатися тактиці лякання Путіна", — зазначив Микола Мурський із американської групи "Разом".

Також стурбованість викликала потенційна шкода для глобальних програм, зокрема тих, що борються з ВІЛ/СНІДом. Виконавчий директор Health GAP Азія Рассел назвала це рішення "жорстоким і смертельним".

Згідно з повідомленням, Державний департамент має підготувати звіт упродовж 85 днів, після чого Рубіо представить президенту Дональду Трампу рекомендації щодо відновлення або остаточного припинення фінансування окремих програм.

Зазначається, що український уряд утримується від офіційних коментарів. У Києві очікують на уточнення деталей і розраховують, що стратегічна допомога Україні залишиться пріоритетом для США.

Україна зможе протриматися без допомоги від США

21 січня Президент США Дональд Трамп підписав указ про призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Пізніше голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко повідомив, що підписаний Трампом указ про припинення міжнародної допомоги на 90 днів не стосувався військової допомоги Україні.

"Це все про інші речі", - додав він.

Зауважимо, Дональд Трамп припустив, що коли він вступить на посаду, Україна, ймовірно, не отримуватиме такої самої кількості допомоги, як від попередньої адміністрації Білого дому.

Міністр фінансів Сергій Марченко заявляв, що Україна має достатньо грошей, щоб чинити опір російським загарбникам принаймні до середини 2025 року, якщо Трамп припинить фінансову допомогу Києву.

За словами міністра, можливе припинення допомоги є серйозним викликом для обороноздатності України, але не неминучим колапсом.