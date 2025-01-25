США приостанавливают иностранную помощь на 90 дней, это касается и Украины - Politico

Государственный секретарь США Марк Рубио объявил о временном прекращении расходов на большинство программ иностранной помощи на период 90 дней.

Об этом пишет Рolitico.

Уже вступивший в силу приказ вызвал широкий резонанс среди чиновников Государственного департамента США, ведь, согласно полученным документам, это решение касается также и финансирования военной помощи Украине.

Основные положения директивы

Распоряжение требует от дипломатических и консульских учреждений остановить какие-либо действия по распределению средств по уже утвержденным программам иностранной помощи. Однако в приказе предусмотрены исключения, в частности для военной помощи Израилю и Египта, экстренной продовольственной помощи, а также расходов, осуществленных до вступления в силу приказа.

Также документ уточняет, что решения о продлении или прекращении программ будут приниматься после пересмотра Государственным секретарем.

По словам источников, распоряжение может повлиять на ключевых союзников США, включая Украину, Тайвань и Иорданию. В Государственном департаменте опасаются, что это решение открывает риск юридических исков за невыполнение контрактных обязательств.

Американские чиновники, поддерживающие Украину, выразили обеспокоенность тем, что приостановка финансирования может повлиять на военные усилия Украины.

"Мы работаем над тем, чтобы понять, что это значит для Украины. Мы уверены, что администрация не позволит Америке поддаться тактике пугания Путина", — отметил Николай Мурский из американской группы "Вместе".

Также обеспокоенность вызвала потенциальный вред для глобальных программ, в том числе борющихся с ВИЧ/СПИДом. Исполнительный директор Health GAP Азия Рассел назвала это решение "жестоким и смертельным".

Согласно сообщению, Государственный департамент должен подготовить отчет в течение 85 дней, после чего Рубио представит президенту Дональду Трампу рекомендации по возобновлению или окончательному прекращению финансирования отдельных программ.

Отмечается, что украинское правительство воздерживается от официальных комментариев. В Киеве ожидают уточнения деталей и рассчитывают, что стратегическая помощь Украине останется приоритетом для США.

Зеленский опроверг остановку помощи

В ответ на вопросы журналистов "Суспільного", президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для Украины военная помощь не остановлена.

"Знаю, что было ограничение гуманитарных программ, программ для институций во всем мире. Я сфокусирован на военной помощи. Она не остановлена", - сказал Зеленский.

Украина сможет продержаться без помощи США

21 января Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи США на 90 дней до проведения проверок, чтобы определить, отвечают ли они его политическим целям. Позже глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко сообщил, что подписанный Трампом указ о прекращении международной помощи на 90 дней не касался военной помощи Украине.

"Это все о других вещах", – добавил он.

Заметим, Дональд Трамп предположил, что, когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такого же количества помощи, как от предыдущей администрации Белого дома.

Министр финансов Сергей Марченко заявлял, что у Украины достаточно денег, чтобы сопротивляться российским захватчикам по крайней мере до середины 2025 года, если Трамп прекратит финансовую помощь Киеву.

По словам министра, возможное прекращение помощи является серьезным вызовом для обороноспособности Украины, но не неизбежным коллапсом.