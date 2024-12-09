Трамп допустил уменьшение военной помощи Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп предположил, что когда он вступит в должность, Украина, вероятно, не будет получать такое же количество помощи, как от предыдущей администрации.

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Об этом сообщает News News.

На замечание журналистки, что Трамп обещал завершить войну между Россией и Украиной за 24 часа и даже до того, как официально станет президентом, он ответил: "Я стараюсь".

Однако, на вопрос, "говорил ли он с лидером РФ Владимиром Путиным?", Трамп ответил — "нет". По его словам, "это может помешать переговорам".

При этом новоизбранный президент США добавил, что Украина, возможно, может ожидать, что не получит столько военной помощи от США, когда он вернется к власти.

NBC News также отмечает, что Трамп не стал брать на себя обязательства по сохранению роли США в НАТО. Впрочем, он подчеркнул, что он сохранит роль Америки в НАТО, если участники будут платить по своим счетам.

Трамп подчеркнул, что США платит за войну в Украине 350 миллиардов, а Европа — 100 миллиардов. По его мнению, Европа должна платить больше, чем США.

Первая встреча Зеленского с Трампом после выборов в США

Президент Украины Зеленский 7 декабря встретился с Дональдом Трампом и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В частности, Зеленский назвал разговор с американским коллегой "хорошим и продуктивным". Во время встречи лидеры общались о ситуации на поле боя и справедливом мире для Украины. Президент отметил, что "все хотим завершить эту войну как можно быстрее и справедливее".

Трамп после встречи заявил, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский хотели бы заключить соглашение с Россией, чтобы остановить войну, которую он назвал "безумием"

"Зеленский и Украина хотели бы заключить соглашение и остановить безумие", — говорится в сообщении.

Трамп также заявил, что Украина в войне с Россией якобы "бессмысленно потеряла 400 тысяч солдат", а потери среди гражданских он назвал еще больше. По его словам, потому нужно немедленно прекратить огонь и начать переговоры.

"Слишком много жизней потеряно бессмысленно, слишком много семей разрушено, и, если это будет продолжаться, это может превратиться в нечто гораздо большее и гораздо хуже. Я хорошо знаю Владимира Путина. Настало его время действовать. Китай может помочь. Мир ждет!" – подчеркнул Трамп.