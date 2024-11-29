В Трампа озвучили основные пункты плана США по прекращению войны

Новоизбранный президент США Дональд Трамп, анонсировал свое видение завершения войны в Украине, назначив генерала Кита Келлога специальным представителем по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

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Об этом пишет CNN.

В своем сообщении на платформе Truth Social Трамп подчеркнул цель достичь "мира силой" и восстановить безопасность в мире.

Тем не менее, план Келлога, который он изложил ранее в аналитическом институте America First, вызывает неоднозначную реакцию как в Украине, так и среди международного сообщества.

Основные положения плана Келлога

Прекращение огня и замораживание фронта предлагается установить демилитаризованную зону между российскими и украинскими войсками. По словам Келлога, это может стать первым шагом к переговорам;

Санкции и их частичное ослабление: Россия получит ограниченное смягчение санкций, но их полная отмена возможна только после подписания мирного соглашения;

Безопасность и членство в НАТО: Украина должна отказаться от стремления к членству в НАТО на неопределенный срок. Вместо этого ей предлагают "гарантии безопасности", которые можно проверить;

Помощь США Украине: поддержка вооружениями будет продолжаться, но на условиях, которые Украина будет защищаться самостоятельно и не будет провоцировать Россию на новые атаки.

Келлог обвиняет администрацию Байдена в том, что ее политика привела к затяжному конфликту и предлагает более ограниченный подход США к поддержке Украины. Однако этот план подвергает сомнению способность Украины эффективно противостоять России и достигать своих территориальных целей.

Согласно плану Келлога, линия фронта будет заморожена путем прекращения огня и ввода демилитаризованной зоны. За согласие на это Россия получит ограниченное смягчение санкций, а полное только после подписания мирного соглашения, которое понравится Украине.

Также отмечается, что Украину не просили отказаться от возвращения оккупированных территорий, но она должна добиваться этого только дипломатическим путем.

Источники Reuters считают, что Путин открыт для обсуждения с Трампом прекращения огня в Украине, но исключает возможность каких-либо больших территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Украина отказалась от амбиций по вступлению в НАТО.

Как может выглядеть возможное прекращение огня

На вопрос о том, как может выглядеть возможное прекращение огня, два российских источника сослались на проект соглашения, которое почти одобрили в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле и которое Путин публично назвал возможной основой для соглашения.

В рамках этого проекта, копия которого попала в распоряжение Reuters, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Один из российских чиновников заявил, что соглашения не будет, пока Украина не получит гарантии безопасности, добавив:

"Вопрос о том, как избежать соглашения, которое как-то приведет Запад к возможной прямой конфронтации с Россией".

Однако, как заявил агентству "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, нет смысла надеяться на переговоры, если речь идет о Владимире Путине. Ведь он может выиграть время и усилить свою армию, а затем двинуться дальше.