Источники Reuters считают, что Путин открыт для обсуждения с Трампом прекращения огня в Украине

Владимир Путин открыт для обсуждения соглашения о прекращении огня в Украине с Дональдом Трампом, но исключает возможность каких-либо больших территориальных уступок и настаивает на том, чтобы Украина отказалась от амбиций по вступлению в НАТО.

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Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на пять источников.

Россия может согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта

В первом подробном отчете о том, на что согласился бы Путин в любом соглашении, заключенном через посредничество Трампа, пять нынешних и бывших российских чиновников заявили, что Кремль может согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.

По мнению трех чиновников, пожелавших остаться анонимными из-за обсуждения щекотливых вопросов, переговоры могут вестись по точному разделу четырех восточных областей – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

В то время как Россия заявляет, что эти четыре региона являются полностью частью страны и защищены ядерным зонтиком, ее наземные силы контролируют 70–80% территории, а около 26 000 кв. км, как и раньше, удерживаются украинскими войсками, свидетельствуют данные из открытых источников о линии фронта.

По словам двух чиновников, Россия также может быть готова уйти с относительно небольших участков территории, которую она содержит в Харьковской и Николаевской областях.

Вместе с тем, в этом месяце Путин заявил, что любое соглашение о прекращении огня должно отражать "реалии" на местах, но он боится кратковременного перемирия, которое позволит Западу перевооружить Украину.

"Если не будет нейтралитета, трудно представить существование любых добрососедских отношений между Россией и Украиной", — заявил Путин на дискуссионной группе "Валдай" 7 ноября, добавив, что "это будет означать, что Украина будет постоянно использоваться как инструмент в чужих руках и во вред интересам Российской Федерации".

Разрешение Байдена об использовании ATACMS вглубь России может осложнить ситуацию

Как отмечает Reuters, два источника сообщили, что решение президента США Джо Байдена позволить Украине запускать американские ракеты ATACMS вглубь России может усложнить и задержать любое урегулирование. Кроме того, это может ужесточить требования России, поскольку сторонники жесткой линии настаивают на большем куске Украины.

По словам двух источников, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, Россия продолжит борьбу.

"Путин уже сказал, что заморозка конфликта не сработает никак", — заявил Reuters пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков за несколько часов до того, как россияне сообщили об ударах ATACMS.

"И разрешение на ракеты – это очень опасная эскалация со стороны Соединенных Штатов", – добавил он.

По словам директора по коммуникациям Трампа Стивена Чунга, Трамп – единственный человек, который может объединить обе стороны для переговоров о мире и работать над прекращением войны и убийств.

"Россия открыта для обсуждения гарантий безопасности для Украины"

По словам пяти нынешних и бывших чиновников, несмотря на то, что Россия не потерпит вступления Украины в НАТО или присутствия войск НАТО на украинской территории, она открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева.

По словам источников, Кремль мог бы также потребовать от Украины согласиться ограничить численность своих вооруженных сил и взять на себя обязательство не ограничивать использование русского языка.

По словам одного из источников, Путин мог бы предложить соглашение о прекращении огня, согласно которому Россия удерживала бы большую часть территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей как победу, которая обеспечила бы защиту русскоязычного населения на востоке Украины и защитила сухопутный мост в Крым.

Вместе с тем, все российские официальные лица заявили, что будущее Крыма не подлежит обсуждению.

Reuters также пишет, что один из чиновников заявил, что Западу придется принять "строгую правду": вся поддержка, оказанная Украине, не сможет помешать России выиграть войну.

Как может выглядеть возможное прекращение огня

На вопрос о том, как может выглядеть возможное прекращение огня, два российских источника сослались на проект соглашения, которое почти одобрили в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле и которое Путин публично назвал возможной основой для соглашения.

В рамках этого проекта, копия которого попала в распоряжение Reuters, Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Один из российских чиновников заявил, что соглашения не будет, пока Украина не получит гарантии безопасности, добавив:

"Вопрос о том, как избежать соглашения, которое как-то приведет Запад к возможной прямой конфронтации с Россией".

Как отреагировала Украина

Как заявил агентству "Интерфакс-Украина" глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, нет смысла надеяться на переговоры, если речь идет о Владимире Путине. Ведь он может выиграть время и усилить свою армию, а затем двинуться дальше.

Мережко отметил, что такие переговоры велись почти восемь лет, а в результате произошла полномасштабная агрессия.

"Имеет смысл вести переговоры с тем, если вы надеетесь или уверены в том, что лицо или сторона, с которой вы ведете переговоры, будет придерживаться достигнутых соглашений. Но надеяться на это просто не имеет смысла, если речь идет о Путине", — заявил глава парламентского комитета.

Он добавил, что то, что говорит Путин, он может использовать в пропагандистских целях.