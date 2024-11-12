Как украинцы относятся к возможным территориальным уступкам РФ ради окончания войны — опрос

Большинство украинцев продолжают выступать против территориальных уступок России, но 30% опрошенных готовы к тому, что Россия продолжит де-факто контролировать все ныне оккупированные территории, а 64% выступают категорически против этого.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Социологи с мая 2022 года регулярно задают вопросы о готовности населения к территориальным уступкам для скорейшего достижения мира и сохранения независимости.

В период с мая 2022 года по май 2023 года ситуация была относительно стабильной: около 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки, а абсолютное большинство – 82-87% – стабильно выступали против никаких уступок. После мая 2023 года наблюдается постепенное возрастание доли тех, кто готов к территориальным уступкам. В настоящее время 32% опрошенных готовы к территориальным уступкам. Большинство украинцев – 58% – выступали против никаких территориальных уступок.

По данным опроса, самая высокая готовность к уступкам – среди тех, кто не доверяет президенту, и считает, что Запад хочет несправедливого мира от Украины (56% готовы к уступкам, 38% категорически против). Если же у респондента «мешанные» взгляды (не доверяют президенту, но верят в поддержку Запада или наоборот), то готовность к уступкам уже становится ниже и более половины выступают категорически против уступок. В то же время меньше всего готовы к уступкам те, кто сохраняют и доверие президенту, и доверие Западу. Среди них 69% категорически против уступок (против 24%, готовых к территориальным уступкам).

Также 30% украинцев готовы к тому, что Россия продолжит де-факто контролировать все ныне оккупированные территории, но 64% выступают категорически против этого. В то же время, с другой стороны, в случае Донбасса и Крыма в общей сложности 46% готовы принять такую уступку. Категорически против – 50% в случае Донбасса и 51% в случае Крыма.

Для респондентов, которым "категорически неприемлемо" или "не определились" со своим мнением по поводу территориальных уступок, ставился дополнительный вопрос: "А если бы при этом Украина взамен за эти территориальные уступки получила членство в НАТО и действительно надежные гарантии безопасности?".

Так, в случае де-факто контроля России над всеми оккупированными территориями в дополнение к 30% тех, кто и без гарантий безопасности готов это принять, еще 21% готовы принять такую уступку в обмен на членство в НАТО. НАТО 42%. В случае и Донбасса, и Крыма до 46% тех, кто уже готов принять де-факто контроль России, добавляются 19% тех, кто готов это сделать в обмен на надежные гарантии безопасности. Категорически против даже с членством в НАТО – 30%.

Почти везде более половины респондентов готовы принять (хотя и без энтузиазма) определенную уступку, если Украина получит членство в НАТО. Лишь в западных регионах в случае де-факто признания контроля России над всеми оккупированными территориями одинаковое количество готовы принять такое продвижение в обмен на НАТО и категорически против этого.

"Мы действительно видим, что украинцы, с одной стороны, категорически отвергают формулу «мир на любых условиях». «Любой» мир не нужен и не будет одобрен украинцами. С другой стороны, украинцы сохраняют гибкость и пространство для маневра. принятие возможно непростых, но лучших в этой ситуации решений для будущего страны", — комментируют в КМИС.

Мир может потребовать от Украины уступить часть территории

Мир после выборов в США может потребовать от Украины уступить часть территории.

Из заявлений новоизбранного президента Дональда Трампа и членов его команды можно заключить, что он планирует достичь прекращения огня, в основном давя на украинскую сторону, включая побуждение к территориальным уступкам России.

Трамп обещал закончить войну между Россией и Украиной через 24 часа, посадив президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина. за стол переговоров .

Зеленский призвал Трампа публично поделиться своим "мирным планом", если у бывшего президента США есть способ покончить с войной между Украиной и Россией. При этом президент подчеркивал, что для Украины любой мирный план, предусматривающий отказ от оккупированных территорий, неприемлем.