Украинцы назвали факторы, которые помогут победить РФ, - опрос

57% украинцев убеждены, что наиболее важным фактором успеха в войне с Россией является надлежащая поддержка Запада оружием, финансами, санкциями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Отмечается, что социологи задали украинцам вопрос, что именно должно быть основой успеха Украины в войне и попросили из перечня девяти возможных факторов успеха выбрать 3 наиболее важных.

Большинство украинцев – 57% – считают, что наиболее важным фактором успеха является надлежащая поддержка Запада оружием, финансами, санкциями.

Далее по важности следуют более высокая эффективность и прозрачность деятельности власти Украины (33%), отсутствие конфликта между политическим руководством и военным командованием (32%) и сотрудничество между властью и гражданским обществом (26%).

Около 16-21% респондентов уверены, что Украине должно помочь сотрудничество власти и оппозиции и создание широкой коалиции патриотических сил, уменьшение поддержки России ее союзниками и более высокая эффективность украинского военного командования.

Только 8% опрошенных верят, что Украине сможет помочь российская оппозиция из-за расшатывания ситуации в России.

Также только 7% украинцев готовы делегировать военно-политическому руководству чрезвычайные полномочия и возможность нарушать законы для скорейшего принятия необходимых решений.

"Большинство украинцев полностью осознают критическую важность справедливой поддержки Запада. То, что оптимизм украинцев становится все более сдержанным, является прямым следствием проблем со стабильной и достаточной поставкой вооружения от Западных союзников (особенно тревожной для украинцев ситуация в США). якобы устал от Украины и готов давить на Украину для уступок, подрывает веру в Победу. В то же время важно обратить внимание, что результаты также указывают на ощутимый запрос на общественное единство. И также важно понимать, что многие украинские ожидают от политического руководства большей эффективности и прозрачности", – комментируют в КМИС.

Отметим, что среди украинцев растет ощущение, что Запад устает от Украины, выделяет все меньше помощи и хочет от Киева уступок России.

В феврале 2024 года относительное большинство украинцев (49%) верят, что Запад продолжает по мере возможностей поддерживать Украину. В то же время 44% считают, что Запад устает от Украины, его поддержка слаба и что Запад хотел бы от Украины уступить Россию.

Но после почти двух лет широкомасштабного вторжения 60% украинцев верят в безусловную победу, а 65% уверены, что война завершится возвращением под контроль Украины всех территорий, включая Донбасс и Крым.