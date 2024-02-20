Как украинцы относятся к выборам президента во время войны и второму сроку Зеленского, - опрос

Подавляющее большинство украинцев, а именно 69%, считают, что Владимир Зеленский должен работать в должности президента до конца военного положения. 15% убеждены, что стоит провести выборы.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Целесообразность выборов

Отмечается, что в декабре 2023 года 84% украинцев считали, что проводить выборы не ко времени и необходимо отложить этот вопрос.

Вместе с этим, в обществе наблюдается появление нарратива, что с мая 2024 года Зеленский может утратить свою легитимность. Поэтому в феврале 2024 года социологи задали вопрос в несколько ином формате, а именно – какой сценарий с точки зрения самих украинцев более правильный после мая 2024 года.

Так, подавляющее большинство украинцев – 69% – считают, что Зеленский должен работать в должности президента до конца военного положения.

15% убеждены, что стоит провести выборы (из них 4% говорят о приостановлении военного положения и 11% – за внесение изменений в соответствующие законы и проведение выборов во время военного положения).

Также есть 10%, которые поддерживают вариант, согласно которому в мае 2024 года Зеленский слагает свои полномочия и до избрания нового президента его полномочия будет выполнять председатель Верховной Рады.

Как отмечают в КМИС, восприятие целесообразности выборов зависит от доверия президенту. Среди доверяющих Зеленскому 87% считают, что он должен работать до конца военного положения без выборов. В то же время среди тех, кто не доверяет Зеленскому, 38% согласны, чтобы он до конца военного положения работал в должности президента, а 54% поддерживают варианты возможности смены власти (из них 31% считают возможным проведение выборов, а 23% - о передаче полномочий. председателю Верховной Рады).

По данным социологов, во всех регионах мнения по этому вопросу достаточно схожи.

Отношение к участию Зеленского в президентских выборах

Независимо от взглядов на потребность в выборах, более половины украинцев (53%) считают,что Зеленский должен участвовать в следующих выборах. В декабре 2023 года таковых было 59%.

С 34% в декабре 2023 года до 43% в феврале 2024 года выросла доля тех, кто считает, что Зеленский должен ограничиться одним нынешним сроком.

Относительно меньше поддерживают участие Зеленского в следующих выборах жители Запада и Юга, относительно же больше всего – Центра и Востока.

Заметим, как свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" по заказу Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института (IRI), 62% украинцев считают, что проводить в Украине выборы следует только после войны, сколько бы этого не пришлось ждать.

Напомним, что согласно результатам опроса социологической службы Центра Разумкова от 21-27 сентября, негативно относятся к идее проведения общенациональных выборов в Украине в 2024 году (если до этого не завершится война с Россией) 63,8% украинцев.