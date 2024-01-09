Какой видят украинцы роль Кабмина и степень его вмешательства в экономику, - опрос

За последние три года в Украине с 55% до 66% возросла часть людей, которые считают, что Правительство – это наемный работник, а люди должны быть руководителями, осуществляющими контроль над его действиями.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Работник под контролем людей

Отмечается, что 66% украинцев считают, что Правительство – это работник, а люди должны быть руководителями, осуществляющими контроль за его действиями.

При этом за последние три года доля разделяющих такой взгляд людей выросла с 55% до 66%.

С 36% до 30% стало меньше тех, кто считает, что Правительство – как отец, который должен заботиться о людях как о детях.

По данным социологов, во всех регионах большинство населения склоняются к взгляду на Правительство как на работника. Несколько отличается лишь Восток, где несколько больше воспринимающих Правительство как отца (38% против 28-30% в других регионах).

"Среди более молодых респондентов более выражен взгляд на Правительство как на работника - 80% среди людей в возрасте до 30 лет, 66-70% среди людей в возрасте 30-59 лет и "лишь" 55% среди людей в возрасте 60 лет и старше .Вместе с этим с возрастом растет доля тех, кто видит в Правительстве отца - с 20% среди людей в возрасте до 30 лет до 39% среди лиц в возрасте 60 лет и старше", - подчеркивают в КМИС.

Там добавляют, что среди лиц с высшим образованием 74% видят Правительство как работника, а среди лиц с профессионально-техническим или средним специальным образованием – 65%, а среди лиц с полным средним или ниже образованием – 42%.

Вместе с тем из 22% среди лиц с высшим образованием до 52% среди лиц с полным средним образованием или ниже возрастает доля тех, кто видит Правительство как отца.

Как будет лучше для экономики – большее или меньшее регулирование со стороны государства

Также социологи спросили украинцев, нуждается ли экономика в дерегуляции и большей свободе действий, или, наоборот, Правительство/государство должно быть мощным игроком, который активно регулирует и контролирует экономическую деятельность в стране.

Так, чуть более половины украинцев – 54% – считают, что чем активнее государство регулирует и контролирует экономическую деятельность, тем лучше это влияет на экономику страны. (три года назад таковых было 56%). Доля же тех, кто стремится к меньшему регулированию и меньшему контролю – 36% (рост с 24% в 2020 году).

"Респонденты, которые прежде всего видят Правительство как отца, в большей степени настаивают на его активном участии и контроле экономики - 64% против 28%, которые считают, что Правительство должно меньше вмешиваться в экономику. Вместе с тем, и среди тех, кто видит Правительство как работника, половина (49%) считают, что для экономики будет лучше, если государство будет активнее вмешиваться и контролировать (поддерживают большую свободу действий и меньше контроля – 41%)", - констатируют в КМИС.

Как подчеркивают социологи, в возрастном измерении можно видеть практически консенсус – и среди молодежи, и среди более старших граждан преобладает мнение о целесообразности большего вмешательства государства в экономику.

"В разрезе образования выделяются люди с высшим, среди которых 45% считают, что государство должно меньше регулировать экономическую деятельность. Однако и среди них 46% говорят о целесообразности более активного участия государства", - отмечают в КМИС.

Отметим, что в Украине время от времени раздаются призывы к созданию из большинства фракций в парламенте Правительства национального единства. Пока более трети украинцев положительно относятся к этой идее. Но 76% опрошенных затруднились ответить на вопрос, кого хотели бы видеть премьер-министром.

Напомним, в Украине за год упал уровень доверия ко всем правящим институтам, кроме ВСУ. Доверие к правительству снизилось с 52% до 26%, недоверие – выросло с 19% до 44%.

Число не доверяющих президенту украинцев возросло с 5% до 18%, а доверие к Верховной Раде снизилось более чем наполовину.