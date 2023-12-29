В Украине уменьшилась доля граждан, которые верят, что через 10 лет страна будет процветать в ЕС - соцопрос

В Украине наблюдается заметное уменьшение оптимизма по отношению к будущему страны, однако большинство граждан все еще верят, что через 10 лет Украина станет преуспевающей страной в составе Европейского Союза.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 29 ноября по 9 декабря.

По сравнению с опросом, проведенным в октябре 2022 года, когда такое мнение высказали 88% респондентов, сейчас этот показатель составил 73%. В течение того же периода увеличилось количество лиц (от 5 до 19%), которые считают, что через 10 лет страна может иметь разрушенную экономику и большой отток населения.

По данным КМИС, большинство населения во всех регионах верят в дальнейший успех Украины в ЕС. Оптимистично на востоке высказываются 67% граждан, в то время как 25% выражают пессимистические взгляды. В других регионах эти показатели составляют 73–76% и 16–19% соответственно.

Менее всего пессимистически настроены граждане в возрасте 60-69 лет (10%), а больше всего среди молодежи в возрасте до 30 лет (26%). Оптимистическое настроение наблюдается у 80% соответствующих групп населения и 68% соответственно.

"Как и с другими касательными общественными настроениями, которые мы обсуждали ранее, естественно было ожидать, что после значительного всплеска со временем уровень оптимизма будет снижаться. В то же время уровень оптимизма действительно сохраняется на достаточно высоком уровне (учитывая все испытания, через которые проходит Украина и украинцы) )", - прокомментировали в институте.

Следует отметить, что в ноябре 73% украинцев считали, что процесс восстановления страны займет более 10 лет. При этом в марте данный показатель составил 63%, что свидетельствует о росте пессимистических настроений у населения. Схожие прогнозы касаются и восстановления экономики: 70% респондентов полагают, что этот процесс также займет более 10 лет. Таким образом, наблюдается общее углубление убеждений украинцев по поводу продолжительности восстановления различных аспектов жизни страны.

Опрос проводился методом телефонных интервью с помощью компьютера (CATI) среди 1031 совершеннолетнего респондента из всех регионов Украины. Погрешность выборки не превышает 3,4% для показателей, близких к 50%, и 1,4% – для показателей, близких к 5%.

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