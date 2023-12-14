В Украине возросло количество граждан, готовых уступить территории в обмен на мир

По состоянию на начало декабря 2023 г. 74% украинцев считают, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже в случае длительной войны и угроз сохранению независимости. В то же время количество украинцев, которые соглашаются на уступки, возросло.

Об этом говорится в опросе Киевского международного института социологии (КМИС).

Социологи пишут, что в последнее время наблюдается тенденция к уменьшению доли украинцев, которые не готовы уступать территории. В прошлом году и к маю 2023 г. около 8-10% респондентов были готовы отдать территории в обмен на мир, а сейчас это количество возросло до 19%.

Вместе с этим, во всех регионах отчетливое большинство респондентов (68% и 69% на Юге и Востоке до 76 и 79% на Западе и в Центре) все равно выступают против территориальных уступок России.

Если рассматривать данные в разрезе регионов проживания, то по состоянию на декабрь 2023 года, даже среди южан и востока, ближайших к зоне боевых действий, 67% высказывают против любых территориальных уступок (в то время как готовы к таким уступкам 22% среди жителей юга и 25% среди жителей востока).

Ситуация среди жителей Запада и Центра несколько отличается, демонстрируя небольшую меньшую готовность к территориальным уступкам.

Социологи пишут, что украинцы, которые поддерживают территориальные уступки, пессимистичнее в своих взглядах. 22% считают. Тем не менее, 71% готовых к территориальным уступкам верят, что при надлежащей поддержке Запада Украина сможет добиться успехов.

Добавим, 32% украинцев поддерживают прекращение боевых действий с Россией с отложением освобождения оккупированных территорий на неопределенное будущее при предоставлении серьезных гарантий безопасности от Запада, если он действительно существенно сократит свою помощь Украине.

Напомним, что еще в августе начальник штаба НАТО Стиан Енссен предположил, что Украина может получить членство в альянсе, но для этого ей придется отдать оккупированные территории России, поскольку это может быть одним из этапов окончания войны. Позже схожую позицию высказал и бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен относительно получения Украиной членства в альянсе без распространения гарантий безопасности на оккупированные Россией территории.

Опрос был проведен 29 ноября - 9 декабря 2023 методом телефонного интервью среди 1031 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Статистическая погрешность не превышает 3,4%