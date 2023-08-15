В НАТО заявили, что Украина может присоединиться к альянсу в обмен на отказ от оккупированных территорий. В МИД отреагировали

Начальник штаба НАТО Стиан Йенссен предполагает, что Украина может получить членство в альянсе, но для этого ей придется отдать оккупированные территории России, поскольку это может быть одним из этапов окончания войны.

Об этом пишет издание VG.

"Я считаю, что решением для Украины может быть отказ от территории и получение вместо членства в НАТО. Я не говорю, что так должно быть. Но это может быть возможным решением", — сказал Йенсен.

Он отметил, что дискуссия о возможном статусе после войны уже идет, и что вопрос об уступке территории Россию воспитывают другие.

Сейчас в НАТО говорят, что нужно подумать о том, какой будет ситуация в Украине после окончания войны.

При этом сам генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг постоянно заявлял, что Украина должна решать как время, так и условия любых переговоров с Россией по прекращению оккупации. Но он не хочет обсуждать возможные решения для Украины после вторжения России.

Реакция МИД Украины на заявление Енссена

Представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко отреагировал на такое заявление и подчеркнул,

что разговоры о вступлении Украины в НАТО в обмен на отказ от части украинских территорий абсолютно неприемлемы.

По его словам участие должностных лиц НАТО в формировании нарратива о возможности отказа Украины от своих территорий играет на руку России. В интересах евроатлантической безопасности обсуждать пути ускорение победы Украины и обретение ею полноправного членства в НАТО.

"Настроены на дальнейшее плодное сотрудничество с Секретариатом НАТО для достижения этих целей", - написал он.

Вступ Украины в НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что возможность присоединения Украины к НАТО во время войны исключена, поскольку это автоматически втянет альянс в войну с Россией.

Байден также считает, что вопрос вступления Украины в НАТО может быть рассмотрен только после окончания войны. Но Штаты планируют предоставить Украине гарантии безопасности по типу "израильской модели".

Президент Украины Владимир Зеленский выразил возмущение тем, что у НАТО нет никаких временных рамок для приглашения и членства Украины в альянсе, что является беспрецедентным и абсурдным.

При этом в Офисе президента ожидают, что Украина получит приглашение в НАТО в 2024 году – на саммите Альянса в Вашингтоне.

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