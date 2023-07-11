Вероятность – 100%. В Офисе президента ожидают, что Украина получит приглашение в НАТО в следующем году

Украина получит приглашение в НАТО в 2024 году – на саммите Альянса в Вашингтоне. Уверенность в этом выразил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире Радио Свобода.

На вопрос о том, какова вероятность того, что Украина получит приглашение на вступление в НАТО на саммите в Вашингтоне, Подоляк ответил:

"Стопроцентность – вероятность этого. Почему? Потому что, я думаю, к этому времени Россия окончательно потеряет субъектность и перестанет существовать как страна, которая может вести те или иные войны. Я так деликатно говорю о том, что Украина к тому времени должна уже выиграть эту войну. И, безусловно, это будет исторически зафиксировано. Страна-победитель является ключевым членом НАТО с учетом опыта, учетом объема армии, которая будет в Украине".

Вступление Украины в НАТО: ожидать ли приглашение в этом году

Президент Украины Владимир Зеленский уже призвал пригласить Украину в НАТО. Он убежден, что есть все основания для политического приглашения.

Как отмечал генсек НАТО Йенс Столтенберг, во время саммита НАТО в Вильнюсе в этом году (стартовал сегодня, 11 июля) планируется утвердить многолетний пакет поддержки Украины, который "приблизит страну к Альянсу". Однако на встрече не будет обсуждаться приглашение Украины в блок.

Что касается вступления страны в НАТО, то Столтенберг заявлял, что сперва необходима победа Украины в войне. Он объяснял, что "если Украина не устоит, то никакие вопросы о членстве вообще не будут обсуждаться".

В свою очередь Зеленский в день начала Вильнюсского саммита раскритиковал НАТО за то, что Альянса не имеет временных рамок для приглашения и членства Украины. Президент считает это беспрецедентным и абсурдным.