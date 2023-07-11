Імовірність – 100%. В Офісі президента очікують, що Україна отримає запрошення в НАТО наступного року

Україна отримає запрошення в НАТО в 2024 році – на саміті Альянсу в Вашингтоні. Впевненість у цьому висловив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі "Радіо Свобода".

На питання про те, яка ймовірність того, що Україна отримає запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вашингтоні, Подоляк відповів:

"Стовідсотковість – вірогідність цього. Чому? Тому що, я думаю, до цього часу Росія остаточно втратить суб’єктність і перестане існувати як країна, яка може вести ті чи інші війни. Я так делікатно кажу про те, що Україна до цього часу має вже виграти цю війну. І, безумовно, це буде історично зафіксовано. Країна-переможець є ключовим членом НАТО з урахуванням досвіду, урахуванням обсягу армії, яка буде в Україні".

Вступ України в НАТО: чи очікувати запрошення цьогоріч

Президент України Володимир Зеленський уже закликав запросити Україну в НАТО. Він переконаний, що наразі є всі підстави для політичного запрошення.

Як зауважував генсек НАТО Єнс Столтенберг, під час цьогорічного саміту НАТО у Вільнюсі (стартував сьогодні, 11 липня) планується затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до Альянсу". Однак на зустрічі не буде обговорюватися запрошення України до блоку.

Що стосується вступу країни в НАТО, то Столтенберг заявляв, що спочатку необхідна перемога України у війні. Він пояснював, що "якщо Україна не вистоїть, то ніякі питання про членство взагалі не будуть обговорюватися".

Своєю чергою Зеленський у день початку Вільнюського саміту розкритикував НАТО за те, що Альянс не має жодних часових рамок для запрошення та членства України. Президент вважає це безпрецедентним й абсурдним.