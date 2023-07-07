Столтенберг анонсував рішення щодо України, які приймуть на саміті НАТО: чого очікувати

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що лідери країн-членів НАТО під час саміту 11-12 липня у Вільнюсі планують затвердити багаторічний пакет підтримки України, який "наблизить країну до альянсу".

Про це генсек повідомив 7 липня під час пресконференції.

"На саміті ми зробимо Україну ще сильнішою і поснемо своє конкретне бачення її майбутнього. Союзники мають ухвалити пакет із трьома елементами, щоб завдяки чому Україна стане ближчою до НАТО", – сказав Столтенберг.

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