Зеленський підписав у Болгарії декларацію про вступ України до НАТО

Під час візиту до Болгарії президент України Володимир Зеленський підписав з прем’єр-міністром країни Ніколаєм Денковим Спільну декларацію щодо євроатлантичної інтеграції України.

Про це повідомив заступник голови ОП Ігор Жовква.

Болгарія стала 22-ою країною, яка підтримала членство України в Альянсі

У документі вказано, що Болгарія підтримує вступ України до НАТО, як тільки це стане можливим. У Болгарії визнають, що членство України в НАТО є єдиним способом забезпечити безпеки і України, і Європи.

Жовква написав, що згідно з декларацією, Болгарія надаватиме політичну і матеріальну підтримку України як з боку Альянсу, так і на двосторонньому рівні стільки, скільки буде потрібно. Також країна прийме участь у повоєнному відновлені України.

"Болгарська сторона вітає значні досягнення України у просуванні на шляху євроатлантичної інтеграції, зокрема, щодо досягнення взаємосумісності з НАТО, підтверджує намір збільшити спільні зусилля щодо підтримки інтеграції України до Альянсу та імплементації стандартів НАТО", – йдеться у документі.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський в четвер, 6 липня, прибув з офіційним візитом то столиці Болгарії — Софії.

У Зеленського заплановані переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим, рядовцями, парламентарями, політиками та президентом Руменом Радевим, який відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Зокрема, він називав "Крим російським".