Зеленський прибув до Болгарії

Президент України Володимир Зеленський в четвер, 6 липня, прибув з офіційним візитом то столиці Болгарії — Софії.

Про це голова держави повідомив в своїх соціальних мережах.

Гарант запланував переговори з премʼєр-міністром Ніколаєм Денковим та розраховує на "ґрунтовну розмову". Він також зустрінеться з президентом Руменом Радевим, урядовцями, парламентарями, політиками, журналістами.

"Оборонна підтримка, євроатлантична інтеграція України, саміт НАТО, гарантії безпеки та реалізація Формули миру", — назвав Зеленський теми для переговорів з політиками.

Які відносини Україна має з Болгарією

Нагадаємо, що президент Болгарії відомий своїми антиукраїнськими висловлюваннями. Зокрема, він називав "Крим російським".

Водночас уряд країни підтримує Україну, та виступає проти агресії Росії. Болгарія вирішила закрити доступ до морських і річкових портів для всіх суден РФ. Разом з тим запроваджувала заборону на імпорт продуктів харчування з України, пояснивши це тим, що значні обсяги українського продовольства залишилися в країні та порушили основні виробничо-торговельні ланцюжки. Згодом рішення скасували.