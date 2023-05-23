В ЄС назвали єдину країну, яка не зняла односторонні обмеження на імпорт агропородукції з України

На сьогоднішній день Угорщина залишилася єдиною країною у Східній Європі, яка не відмінила односторонні обмеження, накладені на імпорт української сільськогосподарської продукції.

Про це повідомляє кореспондент "Укрінформу" з посиланням на заяву речниці Європейської комісії з питань торгівлі та сільського господарства Міріам Гарсіа Феррер.

"Є все ще одна країна, яка не скасувала одноосібні заходи проти аграрного експорту з України. Це не обов’язково має відбиватися на українському транзиті, і не стосується усього ЄС. Але ми запропонували пакет допомоги за умови, що односторонні заходи мають бути відкликані. Країна, яка цього не зробила – Угорщина, - зазначила Феррер.

28 квітня Єврокомісія погодила пакет заходів з Болгарією, Угорщиною, Польщею і Словаччиною, який мав набути чинності після скасування ними своїх односторонніх обмежень на аграрний імпорт з України. Цей пакет також включав надання прямої допомоги фермерам, які постраждали у п'яти країнах, включаючи Румунію.

"3 травня ми обговорили пакет допомоги на 100 мільйонів євро та умови його надання. На цей момент, ми все ще чекаємо на усунення певних односторонніх заходів, які були запроваджені, до того, як ми зможемо зробити наступний крок", - додала Феррер.

За її словами, допомога буде надаватися у розмірі 450 млн євро на рік і виділятиметься із спеціального сільськогосподарського резерву ЄС. Першу частину з цієї суми у розмірі 56 млн євро вже використали у березні.

"Зараз ми запропонували ще 100 мільйонів євро для другого пакету і також - менш значні суми для країн, що були вражені іншими ринковими ситуаціями та кризами", - зазначила речниця Єврокомісії і додала, що наразі у фонді доступно більше половини цієї суми і при потребі її готові викоритати.

Нагадаємо, Польща, Угорщина, Словаччина та Болгарія заборонили імпорт української агропродукції до 30 червня. Зокрема, заборона стосується імпорту зерна, молочної продукції, м'яса та інших товарів.

Українська влада змогла домовитись з польськими партнерами про відновлення транзиту української агропродукції через територію Польщі, який знов запрацює вночі з 20 на 21 квітня, але з урахуванням додаткових заходів контролю. Болгарія заявила про тимчасову заборону на імпорт продуктів харчування з України 19 квітня.