Зеленський поскаржився голові ЄС на заборону імпорту української агроподукції країнами союзу

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем, під час якої висловив свою стурбованість забороною імпорту української сільськогосподарської продукції низкою країн-членів союзу та наголосив на необхідності ЄС дотримуватися угоди про асоціацію з Україною. Про це повідомляє пресслужба глави української держави.

"Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично. Переконаний, що в умовах війни з Росією Україна як країна-кандидат та Євросоюз мають незмінно дотримуватися положень угоди про асоціацію та норм і правил єдиного ринку ЄС. Відтак будь-яка альтернатива правовому підходу не буде вважатися врегулюванням проблеми", - заявив він.

Зеленський закликав до пошуку збалансованого рішення та вирішення ситуації у конструктивний і партнерський спосіб з урахуванням законодавства ЄС, угоди про асоціацію та інтересів усіх сторін.

"Найкращим рішенням стало б продовження безмитної торгівлі на необмежений термін. Таке рішення є вигідним як для України, так і для низки сусідніх держав – членів ЄС, які вже мають суттєві конкурентні переваги від збільшення українського експорту, а їхнє населення отримує доступ до дешевої та якісної української продукції", – зазначив президент України.

В свою чергу, Мішель висловив готовність долучитися до розв’язання, як зазначено, "цієї неприйнятної ситуації", у тому числі шляхом контактів з окремими причетними лідерами ЄС. Зеленський також домовився з лідером Євросоюху про подальші контакти з цих та інших питань.

Нагадаємо, що український бізнес ще тиждень тому закликав Європейську комісію терміново розібратися з забороною імпорту агропродукції з боку Польщі, Угорщини, Болгарії та Словаччини, яка протирічить угоді про асоціацію, а самі країни-ініціатори - скасувати запроваджені обмеження.

Єврокомісія розпочала переговори з цими чотирма країнами та Румунією, яка теж захотіла ввести зазначену заборону, але наразі про досягнення остаточної угоди офіційно не повідомлялося. Втім, як передають польські ЗМІ, прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький у п'ятницю заявив про завершення переговорів з Єврокомісією її згодою на введення заборони імпорту пшениці, кукурудзи, ріпаку, соняшнику та соняшникової олії з України в обмін на скасування власних заборон з боку держав-членів союзу.