Український бізнес закликає Польщу, Угорщину та Словаччину терміново скасувати обмеження для агропродукції з України

Український бізнес через Європейську Бізнес Асоціацію закликає уряди Польщі, Угорщини та Словаччини терміново переглянути нещодавні рішення щодо тимчасових обмежень ввезення аграрної продукції з України та не допустити такого обмеження зі сторони Болгарії.

Зокрема, як ідеться у зверненні бізнес-об'єднання, необхідно терміново відновити транзит сільськогосподарської продукції територією Польщі, Угорщини та Словаччини.

Як підкреслюють в ЄБА, запровадження будь-яких обмежувальних заходів щодо імпорту сільськогосптоварів з України необхідно вводити із завчасним попередженням, аби у експортерів була можливість виконати попередньо укладені контракти. Більш того, в асоціації заявляють і про затримки на кордоні товарів, які не підпадають під нові заходи.

"Обмеження імпорту до Польщі, Угорщини та Словаччини введено до низки української агропродукції, проте за повідомленнями бізнесу, наразі затримують товари, які навіть не включені до цього переліку, зокрема, олію соняшникову, що створює ще більше незрозумілості та є ще більш недопустимим", - йдеться в повідомленні.

Як вказують в ЄБА, рішення сусідніх країн ЄС з огляду на існуючу морську блокаду, що лише частково нівельована Чорноморською зерновою ініціативою (яка нині теж під загрозою), фактично призвело до повної зупинки експорту українського зерна та іншої агропродукції до європейського ринку.

"Варто зазначити, що традиційні експортні маршрути, зокрема для української сільськогосподарської продукції, раніше не проходили, зокрема, через Польщу. Проте наразі, 60-70% аграрних вантажів, що слідують транзитом через територію Польщі в порти Гданськ, Гдиня, Щецин та Свіноуйсце, призначені для одержувачів країн-членів ЄС", - зазначають в асоціації.

Там висловлюють сподівання, що голос українського бізнесу буде почуто і "незрозумілу ситуацію", що склалася, буле максимально швидко врегульовано, експорт розблоковано, а подібні обмеження не будуть впроваджуватись в інших країнах.

Зазначимо при цьому, що і в Румунії теж з'явилася ініціатива заборонити імпорт зерна з України. Її висунула Соціал-демократична партія, що входить до правлячої коаліції та має найбільше представництво в парламенті.

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