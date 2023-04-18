Єврокомісія готує новий пакет підтримки фермерам ЄС через зерно з України: ЗМІ назвали суму

Європейська комісія розглядає можливість виділення додаткового пакету підтримки для фермерів ЄС, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції. Його вартість складе 100 млн євро.

Про це повідомляє видання Euractiv та "Польське радіо".

Як повідомляє Euractiv, таке рішення прийнято після заяв Польщі, Угорщини та Словаччини заборонити імпорт сільськогосподарських товарів з України.

"Ми зараз працюємо над другим пакетом заходів, у рамках якого ми продовжуватимемо підтримувати ці країни, які постраждали від постачання з України", – заявив представник Єврокомісії.

Перший пакет допомоги Польщі, Болгарії та Румунії на суму 56 млн євро був узгоджений державами-членами наприкінці березня, однак цього пакету було недостатньо, щоб заспокоїти польських фермерів.

У ЄК сподіваються, що рішення про новий пакет допомоги буде прийнято швидко.

При цьому "Польське радіо" повідомляє, що вартість другого пакету підтримки для фермерів 5 держав ЄС складе 100 млн євро. Як очікується, Польща отримає близько 30 млн євро.

Зазначається, що рішення Європейської комісії з цього питання очікується найближчими днями, і пізніше це рішення має бути схвалено представниками держав-членів.

Крім того, Єврокомісія проводить переговори з Польщею та Угорщиною щодо заборони на імпорт зерна з України. А 25 квітня це буде однією з тем зустрічі міністрів сільського господарства ЄС у Люксембурзі.

Гроші на фінансову підтримку фермерів надійдуть з бюджету ЄС, з антикризового резерву. П'ять країн матимуть можливість подвоїти цю суму за рахунок дотацій з національних бюджетів.

Нагадаємо, 16 квітня прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер повідомив, що країна тимчасово забороняє імпорт зерна з України. Також він додав, що обмеження стосуватиметься й інших продуктів, але не зазначив, яких саме.

Рішення про призупинення імпорту українського зерна прийняли також Польща та Угорщина.

Це сталося після того, як фермери в низці країн Європейського Союзу протестували через безмитний імпорт українського зерна, який призвів до зниження їхніх доходів.