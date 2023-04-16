Слідом за Польщею - Угорщина заборонила імпорт українського зерна та іншої продукції

Угорщина тимчасово заборонила імпорт зернових, олійних культур і деяких інших сільськогосподарських продуктів з України. Про це, з посиланням на міністра сільського господарства країни Іштвана Надя, повідомляє видання 24.hu.

Заборона є тимчасовою і триватиме до 30 червня 2023 року.

"Уряд прагне представляти інтереси угорських фермерів, саме тому, за відсутності суттєвих заходів з боку ЄС, він тимчасово заборонить імпорт зернових та олійних культур з або в Україну, а також деяких інших сільськогосподарських продуктів в Угорщину, як це зробила Польща", – заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь.

Міністр запевняє, що українські аграрії використовують практики, які більше не дозволені в ЄС і, як наслідок, з надзвичайно низькою собівартістю виробництва, українське сільське господарство, маючи повні можливості безмитної та вільної торгівлі, почало експортувати на європейський ринок, крім зерна та олійних культур, велику кількість птиці, яєць і меду, що унеможливило продаж вітчизняних і центральноєвропейських фермерів

Міністр пояснив, що за 2,5 місяці, доки триватимуть обмежувальні заходи, Євросоюз зможе знайти рішення ситуації, що склалася, оскільки продовження нинішніх ринкових тенденцій завдасть серйозної шкоди угорському сільському господарству.

Вчора уряд Польщі ухвалив постанову, якою заборонив ввезення до Польщі зерна та інших продуктів харчування з України для реалізації на території країни.

Таким чином влада Польщі намагається підтримати місцевих фермерів.

Після ухваленого рішення міністерство аграрної політики та продовольства України відреагувало. Міністр Микола Сольський заявив, що виступає за відкриту, конструктивну і взаємовигідну співпрацю відповідно до Угод про асоціацію та вільну торгівлю між Україною та ЄС.

"Ми розуміємо, що у польських фермерів склалась складна ситуація, проте наголошуємо, що зараз найскладніша ситуація у фермерів України. Саме на території України йде війна, саме українські фермери зазнають колосальних збитків від війни росії проти України, і саме українські фермери гинуть на своїх полях від російських мін. При цьому українські агровиробники з розумінням ставляться до потреб польських колег, сподіваються на взаєморозуміння та очікують конструктивного діалогу для прийняття узгодженого рішення", — зазначили у міністерстві.

Нагадаємо, в Польщі виник конфлікт між фермерами та владою. Аграрії почали виходи на протести з вимогою врегулювати ситуацію з поставками дешевого українського зерна, які знижували ціни на їхню продукцію.

Спочатку в уряді Польщі заявили, що будуть боротися зі спекуляціями на зерновому ринку, а згодом повідомили, що призупиняють імпорт українського зерна. Проте протести фермерів не закінчилися після цього. Аграрії вимагали більш рішучих дій.