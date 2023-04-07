Польські фермери погрожують заблокувати дороги через українське зерно

Міністри сільського господарства Польщі та України Роберт Телюс і Микола Сольський зустрілися на прикордонному переході Дорогуськ, щоб обговорити проблему українського зерна, яке накопичилося на складах. Протестуючі фермери оголосили, що після Пасхи заблокують на три дні перехід.

Про це повідомляє RMF24.

"Україна пропонує, щоб на певний період часу ми дуже сильно обмежили, а на даний момент навіть зупинили, надходження зерна до Польщі. Я хочу сказати дуже твердо: до Польщі, ми не говоримо про транзит", - заявив Телюс на прес-конференції.

Міністр пообіцяв, що транзит зерна з України через Польщу буде контролюватися як польською, так і українською стороною, щоб зерно не залишалося в Польщі. 14 квітня міністри мають зустрітися для підписання документів щодо вирішення проблеми зернового ринку.

Протестуючі фермери чекають від уряду конкретних рішень щодо українського зерна. Вони оголосили, що після католицької Пасхи заблокують на три дні перехід у Дорогуську.

"Ми очікуємо виконання вимог, а не міністра на кордоні. Ми його там не чекаємо. Ми чекаємо, що він вирішить проблеми. Для нього поїздки на кордон - це марна трата часу", - сказав президент фермерської організації Kółki Rolnicze Владислав Серафін.

Новопризначеному Роберту Телюсу поставлено завдання значно підвищити контроль за зерновою логістикою з Україною. В країнї мотивують це боротьбою зі спекуляціями на зерновому ринку.