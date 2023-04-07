Польские фермеры угрожают заблокировать дороги из-за украинского зерна

Министры сельского хозяйства Польши и Украины Роберт Телюс и Николай Сольский встретились на пограничном переходе Дорогуск, чтобы обсудить проблему накопившегося на складах украинского зерна. Протестующие фермеры заявили, что после Пасхи заблокируют на три дня переход.

Об этом сообщает RMF24.

"Украина предлагает, чтобы на определенный период времени мы сильно ограничили, а сейчас даже остановили, поступление зерна в Польшу. Я хочу сказать твердо: в Польшу, мы не говорим о транзите", - заявил Телюс на пресс-конференции.

Министр пообещал, что транзит зерна из Украины через Польшу будет контролироваться как польской, так и украинской стороной, чтобы зерно не оставалось в Польше. 14 апреля министры должны встретиться для подписания документов по решению проблемы зернового рынка.

Протестующие фермеры ждут от правительства конкретных решений по украинскому зерну. Они объявили, что после католической Пасхи заблокируют на три дня переход в Дорогуске.

"Мы ожидаем выполнения требований, а не министра на границе. Мы его там не ждем. Мы ждем, что он решит проблемы. Для него поездки на границу - это пустая трата времени", - сказал президент фермерской организации Kołki Rolnicze Владислав Серафин.

Новоназначенному Роберту Телюсу поставлена задача значительно повысить контроль за зерновой логистикой из Украины. В стране мотивируют это борьбой со спекуляциями на зерновом рынке.