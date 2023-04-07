РФ грозится сорвать "зерновое соглашение", если ЕС не устранит препятствия для российского экспорта

Россия предупредила Запад, что если препятствия для ее экспорта зерна и удобрений не будут устранены, то Украина будет вынуждена экспортировать зерно наземным транспортом, а Москва будет работать вне знакового соглашения по экспорту зерна при посредничестве ООН.

Хотя в ЕС не налагались санкции на российский экспорт продовольствия и удобрений, в Кремле заявили, что они скомпрометированы препятствиями, такими как страхование и другие платежи, которые, по мнению РФ, необходимо устранить, пишет Reuters.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если у Европы нет желания честно подойти к тому, что предлагал и так упорно пропагандировал Антониу Гутерриш, то транспортировка продукции из Украины будет по суше, железной дороге и рекам.

Он подчеркнул, что если Запад и дальше будет отказываться устранить препятствия для российского экспорта, Москва обойдет "зерновое соглашение".

Издание сообщает, что Россия неоднократно заявляла, что любое дальнейшее продление зернового соглашения потребует от Запада выполнения ряда его требований, включая восстановление подключения Российского сельскохозяйственного банка (Россельхозбанка) к платежной системе SWIFT.

"Зерновое соглашение", впервые подписанное Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле прошлого года и дважды продлено, позволяет экспортировать продовольствие и удобрения, включая аммиак, из украинских черноморских портов Одесса, Черноморск, Южный.