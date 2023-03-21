"Зерновое соглашение" продлено. Как вопреки действиям РФ Украина будет обеспечивать мир зерном в 2023 году

В Украине сообщили о продлении "зернового соглашения" еще на 120 дней и эту пролонгацию подтвердили в Турции и ООН, однако не обозначил срок ее действия. В то же время в РФ настаивают на том, что соглашение будет действовать только 60 дней. Чего добивается Россия, используя "зерновое соглашение", рассказывает Delo.ua.

18 марта 2023 года в Минагро и Мининфруструктуры заявили, что продлено соглашение "зерновой инициативы" еще на 120 дней. О продлении экспорта зерна из Украины на новый срок также заявили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Организация объединенных наций. При этом ни турецкая сторона, ни ООН не уточнили, на какой срок продлено соглашение.

В свою очередь в РФ заявляют, что дают согласие на продление этой договоренности всего на 60 дней. Любое дальнейшее продление соглашения после середины мая будет зависеть от снятия некоторых западных санкций.

Выходит, что соглашение будет действовать только до 18 мая. Эту позицию официально сообщили турецкой и украинской сторонам.

Чего требует Россия для продления "зернового соглашения":

переподключение "Россельхозбанка" к системе SWIFT;

возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания;

отмена ограничений на страхование и перестрахование плюс снятие запрета на доступ к портам;

возобновление работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса";

разблокирование забугорных активов и счетов русских компаний, связанных с созданием и транспортировкой продовольствия и удобрений.

В случае невыполнения этих условий, Россия угрожает выйти из инициативы.

В преддверии продления "зернового соглашения" в РФ заявляли, что какие-то пункты соглашения не выполняются в его пользу, говорит заместитель председателя Всеукраинского Аграрного Совета Денис Марчук. Однако статистика агроэкспорта показывает возможность вывозить необходимые объемы. По его словам, проблем с логистикой из-за того, что коммерческие компании не хотят работать с РФ, а собственного флота морских зерновозов им не хватает, поэтому у них проблемы с логистикой.

Ранее Москва также заявляла о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "теракта" в Севастопольской бухте 29 октября. В результате российская сторона приостановила свое участие на несколько дней.

По словам советника EVERLEGAL Светланы Тетери, текст "зернового соглашения" не предусматривает положения досрочного расторжения или остановки действия соглашения. В то же время, исходя из общих норм права международных договоров, каждая из сторон соглашения имеет право на досрочный выход из нее или ее остановку в случае:

с согласия всех других сторон;

в случае существенного нарушения сделки другой стороной;

в случае существенного изменения обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении соглашения.

На тот момент таких оснований для РФ не существовало, ведь Украина и Турция придерживались взятых на себя обязательств.

"РФ имеет право выйти из соглашения по его окончанию, сделав об этом соответствующее заявление. И этим правом она манипулировала, пытаясь в обмен на согласие на продолжение действия Черноморской зерновой инициативы с ее стороны получить ослабление принятых против нее международных санкций", - говорит советник EVERLEGAL Светлана Тетеря.

Несмотря на угрозы РФ выйти из "зернового соглашения" через день после заявлений страны-агрессора 12 судов с агропродукцией отправились из портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" в страны Африки, Азии и Европы.

В результате РФ продолжила участие в "зерновой инициативе", но начала препятствовать экспорту зерна путем торможения инспектирования судов в Босфоре. В Министерстве инфраструктуры Украины заявляли, что ключевым препятствием в работе "зернового коридора" остается торможение со стороны РФ под разными предлогами инспекции судов в Босфоре.

“Тенденция к снижению судов для агроэкспорта обусловлена действиями России в инспекционной зоне в Босфоре. Уже третий месяц россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными поводами”, - отметили в ведомстве в середине февраля.

Из-за простого судна в Босфоре объемы экспорта зерна из Украины начали снижаться. Инфографика: Delo.ua

Простой одного судна стоит аргариям $20-30 тысяч в день, а они могут стоять и в очереди по несколько недель.

"Пока зерновая инициатива продлена на 120 дней, хотя РФ говорит, что только на 60 дней, а ООН вообще не называет конкретных сроков. Однако РФ искусственно задерживает суда с украинским зерном, допуская в день 2-3 инспекторов на осмотр трюмов. Пропускная способность имеет быть увеличена в разы, и поэтому важно присоединение таких стран, как Саудовская Аравия, Франция, Китай – чтобы они оказывали дополнительное давление на Россию в этом вопросе. Нужно, чтобы инициатива была расширена и на Николаевский порт – там 5 зерновых терминалов и этот хаб ранее давал более 20 млн тонн морского экспорта", - отмечают в Украинском союзе промышленников и предпринимателей (УСПП).

В УСПП добавили, что нужно, чтобы африканские страны, которых Россия называет своими новыми партнерами и наиболее страдают от продовольственного кризиса, активнее высказывались за пролонгирование морского экспорта украинского зерна по меньшей мере на год, а лучше – бессрочно. Тогда зерновое соглашение заработает на выгодных для Украины и мира условиях.

Бизнес призывает пролонгировать и расширить сделку

В начале марта стало известно, что Украина начала онлайн-переговоры с партнерами по пролонгации и расширению "Черноморской зерновой инициативы", чтобы аграрии смогли увеличить объемы экспорта.

В свою очередь украинский бизнес призвал стороны инициативы – ООН и Турцию – способствовать ее стабильной работе и расширению, а именно:

принять меры для обеспечения стабильной и своевременной работы инспекторов/представителей комиссии, действующих при СКЦ, для ускорения движения судов с украинским зерном и ликвидации очередей;

обеспечить свободное торговое судоходство в Черном море для всех сторон или ввести проверку всех российских судов, плавающих в Черном море, путем создания равных условий для украинского и российского экспорта;

поддержать продление инициативы минимум на один год с автоматическим продлением на такие же периоды, если одна сторона не уведомит другую о намерении прекратить или изменить инициативу и предоставить соответствующую официальную коммуникацию;

включить Николаевский морской порт, а также другие порты и терминалы, расположенные в Бузко-Днепровском канале, специализированный морской порт "Ольвия" в Черноморскую зерновую инициативу с целью увеличения пропускной способности для экспорта зерна.

Украина с начала полномасштабного российского вторжения и до конца 2022 года отправила на внешние рынки почти 40 млн тонн зерновых, зернобобовых, масличных культур и продуктов их переработки разными путями. Почти 25 млн тонн агропродукции было экспортировано только по Черноморской "зерновой инициативе" по состоянию на март. Крупнейшими покупателями отечественного зерна в 2022 году были страны Азии, Африки и Европы.

По данным Еврокомиссии, на долю Украины приходится 10% мирового рынка пшеницы, 15% рынка кукурузы и 13% рынка ячменя. Имея более 50% мировой торговли, Украина также является основным игроком на рынке растительного масла. Согласно статистике Министерства сельского хозяйства США, Украина была седьмым по величине производителем пшеницы в мире в 2021/22 году с 33 миллионами тонн. Также Украина занимает шестое место на рынке кукурузы. Утрата такого игрока, как Украина, будет иметь серьезные последствия для глобальной продовольственной безопасности.

Министр аграрной политики и продовольствия подчеркнул, что продолжение «зерновой инициативы» для Украины – это возможность оставаться топовой аграрной страной, потому что это означает, что украинский фермер будет сеяться и сможет получить от своего урожая доход, то есть речь идет об увеличении ликвидности аграриев.