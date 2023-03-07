Україна почала переговори щодо продовження "зернової угоди": РФ висуває свої вимоги

Україна почала онлайн-переговори з партнерами щодо розширення Чорноморської зернової ініціативи, спрямованої на те, щоб Київ міг продовжувати постачати зерно на світові ринки.

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Про це повідомляє Reuters.

Як повідомило виданню високопоставлене джерело в українському уряді, Україна не вела переговорів з Росією, яка заблокувала українські чорноморські порти після свого вторгнення минулого року, але Київ розуміє, що його партнери, а саме ООН та Туреччина, спілкуються з Москвою стосовно продовження дії "зернової угоди".

"Ситуація з переговорами досить складна. Зараз багато залежить не від нас, а від партнерів", - сказав співрозмовник видання на умовах анонімності.

Зазначимо, "зернова угода" була підписана 21 липня 2022 року, а 19 листопада угода була подовжена на 120-денний термін.Термін її дії закінчується 18 березня.

Основною метою даної угоди було забезпечення безпечного проходу суден з трьох українських портів на Чорному морі (Одеси, Чорноморська та Південного) для зменшення дефіциту на світовому ринку зерна.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Юрій Васьков заявив, що Київ проситиме всі сторони розпочати переговори про продовження угоди щонайменше на рік і що Україна хоче включити порти міста Миколаєва.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив минулого тижня, що Анкара наполегливо працює над продовженням ініціативи, тоді як Росія дала сигнал, що її не влаштовують деякі аспекти угоди.

Москва заявила, що погодиться продовжити "зернову угоду" лише за умови врахування інтересів власних сільгоспвиробників щодо безперешкодного доступу на світові ринки. Країна-агресор хоче "виконання зобов'язань на рівноправній основі".

Україна очікує, що ближче до дати завершення терміну попередньої пролонгації "зернової угоди", до 18 березня 2023 року, можна буде очікувати рішення щодо ймовірності повторного продовження дії домовленостей.