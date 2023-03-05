У Туреччині заявили, що працюють над продовженням "зернової угоди"

Туреччина докладає всіх зусиль для продовження "зернової угоди", дія якої закінчується 18 березня.

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Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, пише Reuters.

"Ми наполегливо працюємо над безперешкодною реалізацією та подальшим продовженням Чорноморської зернової угоди", - зазначив він.

Міністр додав, що обговорив питання продовження угоди з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

Зазначимо, "зернова угода" була підписана 21 липня 2022 року, а 19 листопада угода була подовжена на 120-денний термін.

Наразі на всіх рівнях влада веде перемовини з партнерами – ООН та Туреччиною. Українська сторона звернулася з проханням щодо продовження угоди, збільшення кількості інспекцій, включення до ініціативи порту Миколаєва.