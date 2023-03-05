В Турции заявили, что работают над продлением "зернового соглашения"

Турция прилагает все усилия для продления "зернового соглашения", действие которого истекает 18 марта.

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Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Reuters.

"Мы упорно работаем над беспрепятственной реализацией и дальнейшим продлением Черноморского зернового соглашения", - отметил он.

Министр добавил, что обсудил вопрос продления соглашения с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Отметим, "зерновое соглашение" было подписано 22 июля 2022, а 17 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок.

В настоящее время на всех уровнях власти ведут переговоры с партнерами – ООН и Турцией. Украинская сторона обратилась с просьбой о продлении соглашения, увеличении количества инспекций, включении в инициативу порта Николаева.