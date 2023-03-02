В США призвали Россию продлить "зерновое соглашение"

Соединенные Штаты убеждены, что “зерновое соглашение” по экспорту украинской сельхозпродукции необходимо продлить и расширить.

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Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, продление "зернового соглашения", действие которого истекает 18 марта, является приоритетом США и госсекретарь Энтони Блинкен будет говорить о нем на саммите G20.

"Мы продолжаем призывать Россию сделать то, что просто правильно: согласиться на продление и наконец расширить Черноморскую зерновую инициативу, чтобы люди во всем мире могли продолжать получать необходимую им еду", - отметил Прайс .

Он добавил, что "зерновое соглашение" помогло снизить цены на продовольствие и накормить мир.

В США также считают, что странам G20 необходимо добиваться от России сохранения и расширения зерновой сделки. В Госдепе также убеждены, что зерновая сделка способствует укреплению глобальной продовольственной безопасности и буквально спасает жизни уязвимым группам населения во всем мире, а также снижает цены на продукты питания для всех.

"Очень важно, чтобы страны G20 высказались в поддержку и за расширение черноморской зерновой инициативы. G20 должен привлечь Россию к ответственности за ее неспособность отреагировать на усилия ООН по открытию морских путей для доставок зерна", - добавил Прайс.

Он также отметил, что Блинкен обсудил Черноморскую зерновую инициативу с Генсеком ООН Антониу Гутеррешем и турецкими чиновниками.

Отметим, "зерновое соглашение" было подписано 22 июля 2022, а 17 ноября соглашение было продлено на 120-дневный срок.

В настоящее время на всех уровнях власти ведут переговоры с партнерами – ООН и Турцией. Украинская сторона обратилась с просьбой о продлении соглашения, увеличении количества инспекций, включении в инициативу порта Николаева.

Основной целью данного соглашения являлось обеспечение безопасного прохода судов из трех украинских портов на Черном море (Одессы, Черноморска и Южного) для уменьшения дефицита на мировом рынке зерна. Недавно объемы экспорта зерна через порты Большой Одессы начали уменьшаться.