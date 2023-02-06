Объемы экспорта зерна через порты Одессы ежемесячно уменьшаются

Сохраняется тенденция ежемесячного снижения объемов экспорта агропродукции через порты "Одесса", "Черноморск" и "Южный". За 6 месяцев работы "зернового коридора" мир получил 19,7 млн тонн украинского продовольствия, а должен получить более 30 млн тонн при стабильном функционировании коридора.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.

В частности, в январе 77 судов экспортировали 3 миллиона тонн агропродукции из портов Большой Одессы в страны Африки, Азии и Европы. Это на 25% меньше объемов декабря. В декабре Украина отправила 94 судна из 3,7 миллиона тонн агропродукции. Кроме этого, подавляющее большинство стран получают украинскую агропродукцию с огромными задержками во времени из-за простой судов в Босфоре.

Препятствием для доступа украинской агропродукции на мировые рынки являются действия российской стороны в Совместном координационном центре (СКЦ), которая всеми доступными путями и под вымышленными предлогами блокирует инспекции судов в Босфоре и регистрацию новых судов к инициативе.

"Отмечаем, что сохраняется критически низкий показатель выхода судов из портов - 2,5 судна в сутки. В январе порты работали лишь на 30-40% из-за дефицита флота под загрузку. 3 судна в сутки при предложенных 9 проходят инспекцию в Босфоре и получают разрешение двигаться в украинские порты по продовольствию", - говорят в Мининфраструктуры Украины.

Ежедневно СКЦ планирует проведение по 10 инспекций в сутки, но российские инспекторы удачно завершают лишь половину из них. Так, в январе было проведено 204 инспекции, из которых успешными были 173, 31 инспекция не была завершена из-за преждевременного и самовольного окончания рабочего дня инспекторами РФ в 15 часов 30 мин. (регламентирована работа до 17.30) или из-за претензий российских инспекторов к судовым документам, которые не должны проверяться СКЦ.

Тормозится и регистрация судов для участия в Инициативе. При заявленных более 80 судах представители страны-агрессора, без объяснения причин, регистрируют 2-3 судна в сутки. По состоянию на 4 февраля 120 судов ожидают инспекции в территориальных водах Турции (98 - вход в порты под загрузку, 22 - с агропродукцией на выход). Подавляющее большинство из них ожидает несколько недель.

"Это целенаправленная дестабилизация ситуации с целью ограничить доступ украинского продовольствия на мировые рынки из-за замедления движения судов из/к украинским портам. Украина неоднократно обращала внимание партнеров на недопустимость блокирования свободного судоходства страной-агрессором и насаждения несправедливой продовольственной политики", - отмечают в ведомстве.

Напомним, что Украина рискует потерять мировые рынки сбыта растительного масла.