В Минагрополитики объясняют падение экспорта зерновых и масличных в январе на 20% блокировкой "зернового коридора" РФ

Украина в январе отправила 5,5 миллиона тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, что на 1,3 миллиона тонн меньше, чем за декабрь. Об этом сообщают в Министерстве аграрной политики и продовольствия.

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"Такая динамика в сторону уменьшения обусловлена искусственным блокированием работы "зернового коридора" со стороны российских инспекторов. Как результат, в рамках "зерновой инициативы" было отгружено за первый месяц года лишь 3 миллиона тонн. Напомним, что в сентябре-октябре экспорт сельхозпродукции коридором составлял около и более 4 миллионов тонн соответственно", - говорится в сообщении.

Так, в первый месяц 2023 года уменьшились поставки абсолютно всех сельхозкультур, в том числе и лидеров отгрузок - кукурузы и пшеницы. В частности, кукурузы экспортировано 2,6 миллиона тонн (на 700 тысяч тонн меньше), а пшеницы – 1,3 миллиона тонн (на 250 тысяч тонн).

Всего в маркетинговом сезоне (июль 2022 – январь 2023 года) из Украины уехало уже 15,4 миллиона тонн кукурузы и 9,7 миллиона тонн пшеницы. Всего же в сезоне отправлено 39,2 миллиона тонн зерновых и масличных.

"За 11 месяцев войны мы отправили в другие страны 44,4 миллиона тонн агропродукции, в этом разрезе пшеницы уехало 9,9 миллиона тонн, кукурузы – 18,2 миллиона. Незначительная разница в поставках этих культур по сравнению с новым маркетинговым сезоном связана с закрытием украинских портов, не функционировавших пять месяцев, а в августе начавших постепенно наращивать объемы", - указывают в ведомстве.

В тройке лидеров по отправкам остается подсолнечное масло с показателем в 347 тысяч тонн, что на 121 тысячу тонн меньше, чем было в декабре. Слабо изменились по сравнению с декабрьскими январские поставки соевых бобов: 345 тысяч тонн против 387 тысяч.

Похожая разница в объемах наблюдается и в поставках шрота: в декабре этот показатель составил 331 тысячу тонн, в январе – 295 тысяч. В то же время значительно сократились поставки семян подсолнечника: 190 тысяч тонн в январе против 312 тысяч в декабре.

Продолжают уменьшаться поставки рапса, что связано с завершением сезона этой культуры. Если в ноябре объемы поставок рапса составляли 412 тысяч тонн, а в декабре – 237 тысяч тонн, то за январь уехало всего 186 тысяч тонн.

Почти неизменными остались отправки ячменя: 168,7 тысячи тонн в январе против 179 тысяч в декабре. Соевого масла же за первый месяц 2023 уехало на 6 тысяч тонн больше – 26 тысяч тонн.

Общая картина отправок за январь в процентах такова: 47,36% приходится на кукурузу, 24,23% - пшеница, 6,33% - подсолнечное масло, 6,29% - соевые бобы, 5,38% - шрот, 3,46% – семена подсолнечника, 3,39% – рапс, 3,08% – ячмень, 0,49% – соевое масло.

Общий объем отправок за 11 месяцев в разрезе культур составил: 18,2 миллиона тонн – кукуруза (40,88%); 9,9 миллиона тонн – пшеница (22,25%); 3,6 миллиона тонн – подсолнечное масло (8,12%); 3,2 миллиона тонн – рапс (7,21%); 2,9 миллиона тонн – семена подсолнечника (6,49%); 2,5 миллиона тонн – шрот (5,65%); 1,9 миллиона тонн – ячмень (4,21%); 2 миллиона тонн – соевые бобы (4,70%), 215 тысяч тонн – соевое масло (0,48%).

Источник фото: ua.depositphotos.com