Украина рискует потерять мировые рынки сбыта подсолнечного масла, - Минагрополитики

За 11 месяцев 2022 года, из которых – 10 Украина мужественно противостояла российской агрессии, валютная выручка от экспорта масличных и жиров составила $5,43 млрд, тогда как за полный 2021 год это было $7 млрд.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.

В ведомстве отметили, что рост мировых цен, обусловленный рядом факторов, в частности войной России против Украины, не компенсировал украинской экономике проседание в объемах производства и экспорта. Несмотря на все, Украине удалось в 2022 году сохранить мировое лидерство в производстве подсолнечника, которое уже несколько лет подряд остается за нашей страной.

Однако война негативно повлияла на функционирование масложирового сектора Украины. Речь идет о полной остановке промышленных предприятий, в частности, маслодобывающих и масложировых в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Кроме того, блокирование портов Черного и Азовского морей в первые месяцы войны привело к остановке экспорта подсолнечного масла и шрота.

По оценкам Ассоциации "Укрмаслопром", в марте-апреле до 70% основных мощностей по переработке семян подсолнечника были остановлены, в частности из-за невозможности поставлять подсолнечное масло на экспорт.

Поэтому масляный сектор был вынужден в кратчайшие сроки формировать новые логистические цепи, вести поиск альтернативных рынков сбыта.

Переориентация экспорта на перевозку другими видами транспорта, в частности железнодорожным транспортом, значительно изменила географию экспорта подсолнечного масла и шрота. В марте-августе 2022 г. основными странами-импортерами остались страны ЕС и Азии.

Напомним, что в 2020-м, 2021-м годах главными импортерами украинского масла были Индия, Китай, Нидерланды. Украинские поставщики на этих рынках занимали лидирующие позиции с долей от 50 до 80%.

Если в сезоне 2020/2021 (сентябрь-август) было экспортировано 5,3 млн тонн масла, то в сезоне 21/22 из-за войны войны удалось вывезти лишь 4,5 млн тонн. В этом сезоне (сентябрь 2022-январь 2023 г.) уже экспортировано 2,26 млн тонн масла. Но нынешняя блокировка работы "зернового коридора" со стороны российских инспекторов может привести к повторному сокращению экспорта в этом сезоне, а соответственно и производству подсолнечного и шротового масла.

Важно отметить, что традиционно масло всегда экспортировалось по морю, так как логистика наземного транспорта для перевозки этой продукции неналажена, поэтому нормальная эксплуатация водных путей крайне важна для экспорта украинского масла.

"Пока мы уже наблюдаем уменьшение производства масличных культур. Если в прошлом сезоне (2021/2022) это было 22,8 млн тонн, то в 2022/2023 из-за оккупации площадей и снижения урожайности в результате войны отметка достигла 17,44 млн тонн", - подчеркнули в Минагрополитике.

Там отмечают, что одной из главных особенностей календарного 2022 года в целом стал массовый экспорт семян подсолнечника из Украины, который достиг почти 2,746 млн. тонн, в то время как до войны он составлял в среднем до 100 тыс. тонн в год.

Как отмечают в профильной ассоциации, такое наращивание экспорта семян подсолнечника имеет непредсказуемые негативные последствия для отрасли. Это может привести к остановке маслодобывающих предприятий, катастрофическому сокращению производства подсолнечного масла, отнесенного к социально значимой продукции, потере мировых рынков сбыта продукции с высокой добавленной стоимостью, сокращению рабочих мест и поступлениям в недопустимый госбюджет.

"В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины создана рабочая группа, которая решает проблемы бесперебойной работы агропредприятий в условиях отключений электроэнергии, в том числе и масложирового сектора. В настоящее время рассматривается вопрос внесения предприятий отрасли в объекты критической инфраструктуры с целью налаживания их нормального функционирования", – подчеркнули в ведомстве.

Отметим, Украина "выпала" с рынков растительного масла в период высокого спроса и цен из-за войны. Но, несмотря на все трудности, с логистикой, в сентябре Украина экспортировала рекордный объем подсолнечного масла в страны ЕС и Индию.

При этом украинские аграрии не могут использовать около 25% посевных площадей из-за боевых действий или временной оккупации территорий Украины.

Также отечественные фермеры сократили посевные площади под озимой пшеницей, поэтому роль Украины на мировом рынке этой зерновой значительно ослабнет в следующем сезоне.

Источник фото: ua.depositphotos.com