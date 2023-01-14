Україна ослабить свої позиції на світовому ринку пшениці

Вітчизняні фермери скоротили посівні площі під озимою пшеницею, тому роль України на світовому ринку цієї зернової значно ослабне наступного сезону.

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Такий прогноз зробила аналітик зернового ринку "УкрАгроКонсалт" Марина Маринич, пише Аgroportal.ua.

Вона зазначила, що зростання цін на пшеницю відбулося надто пізно, щоб стимулювати фермерів в західних та центральних областях розширити посіви пшениці та компенсувати зниження в основних регіонах вирощування.

За словами експерта, посівних площ під цією культурою вистачить, щоб задовольнити внутрішній попит і мати надлишки для експорту.

"Частка ярої пшениці буде залежати від зовнішнього попиту та подальшої роботи зернового коридору, але, як правило, в Україні ярої пшениці вирощується небагато, і наступний сезон навряд стане винятком", — вважає Маринич.

Вона прогнозує, що посівні площі під озимим ячменем скоротились на 35%. Найвища концентрація посівів залишається в Одеській області, що зумовлено близькістю до морських портів.

"Привабливість ярого ячменю полягає в дешевизні технології та швидкому поверненні вкладень (4 місяці від посіву до збирання). Однак цього року може бути проблема зі збутом. За останні кілька сезонів Україна зосередила відвантаження у напрямку Китаю, поступившись російському ячменю рештою ринків збуту, наприклад, ринку Саудівської Аравії. І повернути цей ринок буде непросто. Водночас відвантаження до південно-східної Азії, включаючи Китай, можливе лише великими суднами, які простоюють зараз у Босфорі, тобто складно, довго, дорого та ризиково", — пояснює Маринич.

Крім того, за її словами, наразі вирішується доля кукурудзи. Її ареал вирощування знаходиться на відстані від основних бойових дій, і наміри фермерів щодо площ під цією культурою залежать від суто економічних умов.

"Слабкі ціни вже призвели до значної частки площ, що залишилися зимувати. Значить, ці площі не будуть належним чином підготовлені до весняної сівби, як це зазвичай робить відповідальний фермер. Таким чином, уже зараз можна говорити про скорочення посівів кукурудзи під урожай 2023 року, і від цін у найближчі 2-3 місяці залежатиме, наскільки ці посіви зменшаться", - зазначає Маринич.

Вона підкреслила, що кукурудза користується високим попитом з боку Європи, що надає гнучкість у виборі способу транспортування (море/суша), але залишаються ризики зниження ціни у разі, якщо наступний рік у Європі буде менш посушливим та врожайнішим.

"А з огляду на те, що кукурудза потребує хороших і дорогих технологій, доступність яких цього року в Україні під великим сумнівом, низька ринкова ціна кукурудзи поставить фермера на межу виживання", — додала експерт.

За її словами, частина площ буде віддана під круп’яні культури, які мають високий попит на внутрішньому ринку, але це не так багато, а основна надія ляже на олійний сектор.

Нагадаємо, у Мінагрополітики повідомили, що українські аграрії переходять на вирощування олійних культур, які є більш рентабельними та дають більший дохід з гектару.

Зазначимо, за прогнозом аграріїв, в 2023-му українські сільгоспвиробники засіють зерновими культурами площу, що на 45% поступатиметься показнику довоєнного 2021 року.