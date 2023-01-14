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Украина ослабит свои позиции на мировом рынке пшеницы
Отечественные фермеры сократили посевные площади под озимой пшеницей, поэтому роль Украины на мировом рынке этой зерновой значительно ослабнет в следующем сезоне.
Такой прогноз сделала аналитик зернового рынка "УкрАгроКонсалт" Марина Маринич, пишет Аgroportal.ua.
Она отметила, что рост цен на пшеницу произошел слишком поздно, чтобы стимулировать фермеров в западных и центральных областях расширить посевы пшеницы и компенсировать снижение в основных регионах выращивания.
По словам эксперта, посевных площадей под этой культурой хватит, чтобы удовлетворить внутренний спрос и иметь излишки для экспорта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Доля яровой пшеницы будет зависеть от внешнего спроса и дальнейшей работы зернового коридора, но, как правило, в Украине яровой пшеницы выращивается немного, и следующий сезон вряд ли станет исключением", - считает Маринич.
Она прогнозирует, что посевные площади под озимым ячменем сократились на 35%. Высокая концентрация посевов остается в Одесской области, что обусловлено близостью к морским портам.
"Привлекательность ярового ячменя заключается в дешевизне технологии и быстром возвращении вложений (4 месяца от посева до уборки). Однако в этом году может быть проблема со сбытом. За последние несколько сезонов Украина сосредоточила отгрузку в направлении Китая, уступив российскому ячменю остальные рынки сбыта, например, рынка Саудовской Аравии. И вернуть этот рынок будет непросто. В то же время отгрузка в юго-восточную Азию, включая Китай, возможна только крупными судами, которые простаивают сейчас в Босфоре, то есть сложно, долго, дорого и рискованно", — объясняет Маринич.
Кроме того, по ее словам, решается судьба кукурузы. Ее главный регион выращивания находится вдали от основных боевых действий, и намерения фермеров относительно площадей под этой культурой зависят от сугубо экономических условий.
"Слабые цены уже привели к значительной части оставшихся зимовать площадей. Значит, эти площади не будут должным образом подготовлены к весеннему севу, как это обычно делает ответственный фермер. Таким образом, уже сейчас можно говорить о сокращении посевов кукурузы под урожай 2023 года, и от цен в ближайшие 2-3 месяца будет зависеть, насколько эти посевы снизятся", - отмечает Маринич.
Она подчеркнула, что кукуруза пользуется высоким спросом со стороны Европы, что дает гибкость в выборе способа транспортировки (море/суша), но остаются риски снижения цены в случае, если следующий год в Европе будет менее засушливым и урожайным.
"А учитывая, что кукуруза нуждается в хороших и дорогих технологиях, доступность которых в этом году в Украине под большим сомнением, низкая рыночная цена кукурузы поставит фермера на грань выживания", — добавила эксперт.
По ее словам, часть площадей будет отдана под крупяные культуры, которые пользуются высоким спросом на внутреннем рынке, но это не так много, а основная надежда ляжет на масляничные культуры.
Напомним, в Минагрополитики сообщили, что украинские аграрии переходят на выращивание масличных культур, которые являются более рентабельными и дают больший доход с гектара.
Отметим, по прогнозу аграриев, в 2023 году украинские сельхозпроизводители засеют зерновыми культурами площадь, что на 45% будет уступать показателю довоенного 2021 года.