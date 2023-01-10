Вітчизняні фермери переходять на вирощування олійних культур

У Мінагрополітики прогнозують скорочення врожаю у 2023 році на 10-15%. Українські аграрії переходять на вирощування олійних культур, які є більш рентабельними та дають більший дохід з гектару.

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Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Він зазначив, що посівні площі цьогоріч будуть переорієнтовані в основному на олійні культури.

"Пріоритетними в аграріїв стають олійній культури. Це вже помітно на прикладі озимого ріпаку, його площа посіву у порівнянні з попереднім роком не зменшилася. Також очікуємо збільшення площ соняшнику та сої. Хоч олійні культури мають меншу урожайність на гектар, дають менший валовий збір у вазі, але вартість їх значно вища порівняно з зерновими – у 2-2,5 рази. Тому якщо ми говоримо про фізичний збір урожаю, то прогнозуємо, що зменшення буде на рівні 10-15%. Така наша оцінка наразі", – сказав Висоцький.

Він зауважив, що і по олійних, і по зернових культурах, Україна експортно-орієнтована.

"Міжнародний ринок готовий спожити і більші обсяги олійних культур з України. Тому те, що буде додатково вирощено, піде на експорт. Більше того, логістика по олійних культурах більш вигідна, оскільки одиниця тонн олійних культур має більшу вартість, а транспортування коштує так, як і 1 тонна зернових. Через це фермери і перелаштовуються, щоб все-таки працювати не в збиток і не в нуль, а з певною прибутковістю", – підкреслив Висоцький.

За його словами, фактично основна збитковість у с/г спостерігалася весною-літом, до відкриття "зернової ініціативи". Адже тоді була обмежена логістика й відповідно низька ціна на внутрішньому ринку через подорожчання транспортування.

"З відкриттям "зернової ініціативи" по зернових культурах ми вже спостерігаємо прибутковість. Об’єми зростають, вартість логістики падає, тому прогнозуємо не лише по олійних, але і по зернових культурах, в тому числі озимій пшениці, позитивні результати в поточному році", – резюмував перший заступник міністра.

Зазначимо, від початку повномасштабного російського вторгнення Україна експортувала 39 млн тонн аграрної продукції.

У трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, є кукурудза — 15,6 млн тонн, пшениця — 8,6 млн тонн та соняшникова олія — 3,3 млн тонн.