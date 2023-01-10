Отечественные фермеры переходят на выращивание масличных культур

В Минагрополитики прогнозируют сокращение урожая в 2023 году на 10-15%. Украинские аграрии переходят на выращивание масличных культур, которые более рентабельны и дают больший доход с гектара.

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Об этом рассказал первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий.

Он отметил, что посевные площади будут переориентированы в основном на масличные культуры.

"Приоритетными у аграриев становятся масличные культуры. Это уже заметно на примере озимого рапса, его площадь посева по сравнению с предыдущим годом не уменьшилась. Также ожидаем увеличения площадей подсолнечника и сои. Хотя масличные культуры имеют меньшую урожайность на гектар, дают меньший валовой сборс гектара, но стоимость их значительно выше по сравнению с зерновыми - в 2-2,5 раза. Поэтому если мы говорим о физическом сборе урожая, то прогнозируем, что уменьшение будет на уровне 10-15%. Такова наша оценка сейчас", - сказал Высоцкий.

Он отметил, что и по масляничным, и по зерновым культурам Украина экспортно-ориентирована.

"Международный рынок готов потребить и большие объемы масличных культур из Украины. Поэтому то, что будет дополнительно выращено, пойдет на экспорт. Более того, логистика по масличным культурам более выгодна, поскольку единица тонн масличных культур имеет большую стоимость, а транспортировка стоит так, как и 1 тонна зерновых. Поэтому фермеры и перестраиваются, чтобы все-таки работать не в убыток и не в ноль, а с определенной доходностью", – подчеркнул Высоцкий.

По его словам, фактически основная убыточность в с/х наблюдалась весной-летом до открытия "зерновой инициативы". Ведь тогда была ограничена логистика и соответственно низкая цена на внутреннем рынке из-за удорожания транспортировки.

"С открытием "зерновой инициативы" по зерновым культурам мы уже наблюдаем доходность. Объемы растут, стоимость логистики падает, поэтому прогнозируем не только по масличным, но и по зерновым культурам, в том числе озимой пшенице, положительные результаты в текущем году", – резюмировал Высоцкий.

Отметим, что с начала полномасштабного российского вторжения Украина экспортировала 39 млн тонн аграрной продукции.

В тройке лидеров среди агрокультур, которые были отправлены за 10 месяцев войны, кукуруза — 15,6 млн. тонн, пшеница — 8,6 млн. тонн и подсолнечное масло — 3,3 млн. тонн.