За 10 місяців повномасштабної війни Україна експортувала майже 40 млн тонн агропродукції

Від початку повномасштабного російського вторгнення Україна експортувала 39 млн тонн аграрної продукції. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики і продовольства.

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Згідно з повідомленням, у трійці лідерів серед агрокультур, які були відправлені за 10 місяців війни, є кукурудза — 15,6 млн тонн, пшениця — 8,6 млн тонн та соняшникова олія — 3,3 млн тонн.

"За останній місяць 2022 року було відвантажено 6,8 млн тонн агропродукції. Це на 900 тис. тонн більше, ніж за листопад. Загалом грудень позначився очікуваним зменшенням поставок ріпаку. Натомість збільшився експорт кукурудзи на 1,3 млн тонн — він становить 3,3 млн тонн", - повідомляють в Мінагро.

Обсяг вивезеної пшениці за грудень залишається незмінним і становить 1,6 млн тонн. Також майже незмінними залишилися поставки соняшникової олії та соєвих бобів. Першої відправлено 468 тис. тонн, у листопаді це було 466 тис. тонн. Соєвих бобів — 387 тис. тонн у грудні проти 385 тис. тонн у листопаді. Натомість скоротилися на 65 тис. тонн поставки насіння соняшника, його поїхало 312 тис. тонн.

Значне зменшення спостерігається у відвантаженнях ріпаку: 237 тис. тонн у грудні проти 412 тис. тонн у листопаді та проти 777 тис. тонн у жовтні. Таке явище для України є сезонно-традиційним.

Майже вдвічі зменшилися обсяги відвантажень ячменю — за грудень експортовано 179 тис. тонн.

Обсяги вивезення шроту мають незначне зменшення у грудні — на 13 тис. тонн — і становлять 331 тис. тонн. На 4 тис. тонн збільшилися поставки олії соєвої — до 20 тис. тонн.

Загальна картина відправок за грудень у відсотках така: 48,32% посідає кукурудза, 23,03% – пшениця, 6,93% – соняшникова олія, соєві боби – 5,74%, насіння соняшника – 4,62%, 4,9% – шрот, ріпак – 3,51%, ячмінь – 2,65%, соєва олія – 0,30%.

Загальний обсяг відправок за 10 місяців у розрізі культур: 15,6 млн тонн – кукурудза (39,96%); 8,6 млн тонн – пшениця (21,98%); 3,3 млн тонн – соняшникова олія (8,37%); 3 млн тонн – ріпак (7,75%); 2,7 млн тонн – насіння соняшника (6,92%); 2,2 млн тонн – шроти (5,8%); 1,7 млн тонн – ячмінь (4,37%); 1,7 млн тонн – соєві боби (4,48%), 188 тис. тонн – соєва олія (0,48%).

Нагадаємо, Україна у 2022 році експортувала товарів на 44,1 млрд доларів, що на 35% менше ніж у 2021 році. Обсяги українського експорту майже сягнули 100 млн тонн.