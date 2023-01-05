За 10 месяцев полномасштабной войны Украина экспортировала около 40 млн тонн агропродукции

С начала полномасштабного российского вторжения Украина экспортировала 39 млн. тонн аграрной продукции. Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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Согласно сообщению, в тройке лидеров среди агрокультур, которые были отправлены за 10 месяцев войны, есть кукуруза — 15,6 млн. тонн, пшеница — 8,6 млн. тонн и подсолнечное масло — 3,3 млн. тонн.

"За последний месяц 2022 года было отгружено 6,8 млн тонн агропродукции. Это на 900 тыс. тонн больше, чем за ноябрь. В целом декабрь отразился ожидаемым уменьшением поставок рапса. В то же время увеличился экспорт кукурузы на 1,3 млн тонн — он составляет 3, 3 млн тонн", - сообщают в Минагро.

Объем вывезенной пшеницы за декабрь остается неизменным и составляет 1,6 млн. тонн. Почти неизменными остались поставки подсолнечного масла и соевых бобов. Первой отправлено 468 тыс. тонн, в ноябре это было 466 тыс. тонн. Соевых бобов – 387 тыс. тонн в декабре против 385 тыс. тонн в ноябре. В то же время сократились на 65 тыс. тонн поставки семян подсолнечника, его поехало 312 тыс. тонн.

Значительное уменьшение наблюдается в отгрузках рапса: 237 тысяч тонн в декабре против 412 тысяч тонн в ноябре и против 777 тысяч тонн в октябре. Такое явление для Украины сезонно-традиционное.

Почти вдвое снизились объемы отгрузок ячменя — за декабрь экспортировано 179 тыс. тонн.

Объемы вывоза шрота имеют незначительное уменьшение в декабре – на 13 тыс. тонн – и составляют 331 тыс. тонн. На 4 тыс. тонн увеличились поставки соевого масла — до 20 тыс. тонн.

Общая картина отправок за декабрь в процентах такова: 48,32% приходится на кукурузу, 23,03% – пшеница, 6,93% – подсолнечное масло, соевые бобы – 5,74%, семена подсолнечника – 4,62%, 4,9 % – шрот, рапс – 3,51%, ячмень – 2,65%, соевое масло – 0,30%.

Общий объем отправок за 10 месяцев в разрезе культур: 15,6 млн. тонн – кукуруза (39,96%); 8,6 млн тонн – пшеница (21,98%); 3,3 млн тонн – подсолнечное масло (8,37%); 3 млн тонн – рапс (7,75%); 2,7 млн тонн – семена подсолнечника (6,92%); 2,2 млн тонн – шроты (5,8%); 1,7 млн тонн – ячмень (4,37%); 1,7 млн тонн – соевые бобы (4,48%), 188 тыс. тонн – соевое масло (0,48%).

Напомним, Украина в 2022 году экспортировала товаров на 44,1 млрд долларов, что на 35% меньше, чем в 2021 году. Объемы украинского экспорта почти достигли 100 млн. тонн.