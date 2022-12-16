У 2023 році посівні площі під зерновими в Україні скоротяться на 45%, — прогноз

За прогнозом аграріїв, в 2023 році українські сільгоспвиробники засіють зерновими культурами площу, що на 45% поступатиметься показнику довоєнного 2021 року. Валовий збір зменшиться на 60%.

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Про це 16 грудня повідомив Український клуб аграрного бізнесу.

Пояснюється, що є три причини скорочення:

зменшення всіх посівних площ;

зміна структури посівів;

зниження врожайності зернових культур.

В грудні 2021 року в обробітку було 28,4 млн га всіх посівних площ. На кінець 2022 року показник зменшився до 24,6 млн га (86% всієї території), з яких ще 3,8 млн га неможливо посіяти через близькість до лінії фронту, залишки снарядів тощо.

За підсумками осінньої посівної було засіяно 3,8 млн га озимих зернових культур, що на 26% нижче порівняно до осіннього показника 2021 року на контрольованих територіях та на 43% нижче до посівів на всій території України.

Площа під зерновими зменшується через обмежені експортні можливості, дорогу логістика та, як наслідок, суттєву різниця в цінах по регіонах: в Закарпатській області ціна 1 тонну кукурудзи з ПДВ – 6800 грн, а в Сумській області – 4900 грн.

Аналітики прогнозуються, що посівні площі під зерновими культурами в 2023 році становитимуть 8,7 млн га, що на 22% менше показника 2022 року та на 45% менше показника 2021 року. При цьому посівні площі під олійними прогнозуються на рівні 9,7 млн га, що на 32% перевищує показник 2022 року та на 9% більше показника 2021 року. Це вперше посівні площі під олійними культурами будуть більше, ніж під зерновими.

Щодо урожаю-2023, то наразі очікується, що в наступному році аграрії зберуть 34 млн тонн, що на 37% менше показника 2022 року та на 60% менше показника 2021 року. Прогнозується урожай олійних на рівні 19,3 млн тонн, що на 13% більше показника 2022 року та на 15% менше показника 2021 року.

Крім того, відомо, що станом на середину грудня близько 34% цьогорічного врожаю кукурудзи в Україні все ще залишається на полях. Аграрії не можуть обмолотити культуру через несприятливі погодні умови, а також у зв'язку з перебоями електропостачання.